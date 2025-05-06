Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές νωρίτερα σήμερα, με τις γερμανικές μετοχές να καταγράφουν απώλειες αφού ο αρχηγός του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειαζόταν για να γίνει καγκελάριος, ενώ η αβεβαιότητα για τους αμερικανικούς δασμούς συνέχιζε να επηρεάζει το κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,7% στις 12:11 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωνε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των περιφερειακών δεικτών με πτώση 1,6%.

Ο δείκτης των εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης MDAX, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις με εγχώρια κυρίως δραστηριότητα, σημείωσε πτώση 2,9%, ενώ οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν.

«Είναι κάτι απρόσμενο και καθυστερεί τη μετάβαση εξουσίας», ανέφεραν οι αναλυτές της Societe Generale σε σημείωμά τους.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται επίσης στο εάν οι εμπορικές εντάσεις Κίνας-ΗΠΑ θα αποκλιμακωθούν αφού η Κίνα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει προσφορά της Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς.

Ωστόσο, η απουσία συγκεκριμένων λεπτομερειών σχετικά με πιθανές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους συντηρούν τη νευρικότητα μεταξύ των επενδυτών.

«Ο κόσμος απλά περιμένει διότι υπήρχαν όλες αυτές οι ελπίδες, αλλά τίποτα συγκεκριμένο», δήλωσε ο Αξελ Ρούντολφ, υψηλόβαθμο στέλεχος τεχνικής ανάλυσης στην IG Group.

