Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία εργαλειοποιεί τις αγορές

Η ΕΕ πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι μπορεί να ηλεκτροδοτήσει καίριας σημασίας βιομηχανίες, ενώ εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση των ενεργειακών αγορών από τη Ρωσία, τόνισε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας σε διάσκεψη για την ενεργειακή ασφάλεια στο Λονδίνο, η επικεφαλής του εκτελεστικού βραχίονα του μπλοκ είπε ότι η ήπειρος βρίσκεται σε μια «αποφασιστική στιγμή» στην οποία «βλέπουμε τις απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια να εντείνονται».

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε έναν επερχόμενο «οδικό χάρτη», που αναμένεται στις 6 Μαΐου, ο οποίος είπε ότι θα προσφέρει «συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση όλων των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων, ώστε να μην βασιζόμαστε πλέον σε μια εχθρική δύναμη για τις ενεργειακές μας ανάγκες».

Πηγή: skai.gr

