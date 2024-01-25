Χρηματιστήριο: Πτώση 0,67%, και τζίρς 105,05 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

Λογαριασμός
Η αγορά διόρθωσε έπειτα από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε κέρδη 1,64%, καταγράφοντας νέα υψηλά 10 ετών, ενώ από τις αρχές του έτους σημείωνε άνοδο 5,33%.

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά στο κλείσιμο να κρατά τις 1.350 μονάδες, τι oποίες είχε απωλέσει ενδοσυνεδριακά.

Η αγορά διόρθωσε έπειτα από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε κέρδη 1,64%, καταγράφοντας νέα υψηλά 10 ετών, ενώ από τις αρχές του έτους σημείωνε άνοδο 5,33%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.352,86 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,67%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.344,94 μονάδες (-1,26%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,05 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.914.404 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,78%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν τρεις μετοχές, η Motor Oil (+0,46%), η Autohellas (+0,29%) και η Aegean (+0,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,63%), της Quest Συμμετοχών (-2,20%), της ΔΕΗ (-2,00%), της Ελλάκτωρ (-1,61%) και της Jumbo (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.515.842 και 3.352.687 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Lamda Development με 15,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 71 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,88% και Doppler +9,15%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -9,70% και ΕΛΒΕ -6,15%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,0000 0,86%

ALPHA BANK: 1,5955 -0,28%

AEGEAN AIRLINES: 11,7800 +0,17%

VIOHALCO: 6,0600 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6600 -1,01%

ΔΕΗ: 12,2700 -2,00%

COCA COLA HBC:27,1500 -0,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -1,61%

ΕΛΠΕ: 7,1600 -0,28%

ELVALHALCOR: 2,1800 -0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8500 -0,29%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -1,02%

EUROBANK: 1,7415 -1,02%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3300 -2,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8800 -1,43%

MOTOR OIL: 26,0000 +0,46%

JUMBO: 26,6000 -1,48%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,9000 -1,42%

ΟΛΠ:24,3500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,1800 -0,86%

ΟΤΕ: 12,9700 -2,63%

AUTOHELLAS:13,6000 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4340 -0,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5000 -0,82%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8200 -0,60%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: χρηματιστήριο
