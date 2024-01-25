Χρηματιστήριο: Πτώση 0,67%, και τζίρς 105,05 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά στο κλείσιμο να κρατά τις 1.350 μονάδες, τι oποίες είχε απωλέσει ενδοσυνεδριακά.
Η αγορά διόρθωσε έπειτα από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε κέρδη 1,64%, καταγράφοντας νέα υψηλά 10 ετών, ενώ από τις αρχές του έτους σημείωνε άνοδο 5,33%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.352,86 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,67%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.344,94 μονάδες (-1,26%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,05 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.914.404 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,78%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν τρεις μετοχές, η Motor Oil (+0,46%), η Autohellas (+0,29%) και η Aegean (+0,17%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,63%), της Quest Συμμετοχών (-2,20%), της ΔΕΗ (-2,00%), της Ελλάκτωρ (-1,61%) και της Jumbo (-1,48%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.515.842 και 3.352.687 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Lamda Development με 15,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,11 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 71 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,88% και Doppler +9,15%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -9,70% και ΕΛΒΕ -6,15%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 23,0000 0,86%
ALPHA BANK: 1,5955 -0,28%
AEGEAN AIRLINES: 11,7800 +0,17%
VIOHALCO: 6,0600 -0,16%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6600 -1,01%
ΔΕΗ: 12,2700 -2,00%
COCA COLA HBC:27,1500 -0,18%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -1,61%
ΕΛΠΕ: 7,1600 -0,28%
ELVALHALCOR: 2,1800 -0,23%
ΕΘΝΙΚΗ: 6,8500 -0,29%
ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -1,02%
EUROBANK: 1,7415 -1,02%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3300 -2,20%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8800 -1,43%
MOTOR OIL: 26,0000 +0,46%
JUMBO: 26,6000 -1,48%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,9000 -1,42%
ΟΛΠ:24,3500 αμετάβλητη
ΟΠΑΠ: 16,1800 -0,86%
ΟΤΕ: 12,9700 -2,63%
AUTOHELLAS:13,6000 +0,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4340 -0,17%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5000 -0,82%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8200 -0,60%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.