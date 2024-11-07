Οργανικά κέρδη μετά φόρων 983 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024 ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα (αύξηση 15% ετησίως).

Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς αναφέρει: «Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας παραμένει ισχυρός, με την ανοδική δυναμική του ΑΕΠ να ενισχύεται κατά το Β' τρίμηνο 2024. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας έως τώρα, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο ενώ η αγορά εργασίας ακολούθησε, διαδραματίζοντας επίσης έναν αξιόλογο ρόλο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις οδηγούν σε περαιτέρω ευνοϊκή ανατιμολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου που σχετίζονται με την οικονομία, ενισχύοντας την ελκυστικότητά της, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον.

Η πρόσφατη διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού μας κεφαλαίου προσέλκυσε ισχυρή και ευρεία ζήτηση από επενδυτές υψηλής ποιότητας. Η επιτυχία της συναλλαγής αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία, καθώς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της ΕΤΕ, τη σαφή στρατηγική μας και την αξιοπιστία μας στην υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας.

Το Γ' τρίμηνο πετύχαμε αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα, με την ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και τον υψηλής ρευστότητας Ισολογισμό μας να παραμένουν βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε περίπου 1δισ.ευρώ στο εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά +15% σε ετήσια βάση, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των στόχων μας για το 2024. Η επίδοση αυτή οφείλεται στην ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους έναντι των χαμηλότερων επιτοκίων, καθώς η σχετιζόμενη αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε από την ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τις εκταμιεύσεις μας να ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2024. Τα ισχυρά αποτελέσματα αντανακλούν επίσης τη διψήφια αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, καθώς και τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, σε συνδυασμό με τη συνετή διαχείριση των λειτουργικών μας δαπανών.

Οι ισχυροί κεφαλαιακοί μας δείκτες συνέχισαν να ενισχύονται, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται σε 18,7%, ενώ ο συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 21,5%, ενισχυμένος κατά +130 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, μετά από πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους ύψους 40% το 2025 από τα κέρδη του 2024. Η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων μας παρέχει σημαντική στρατηγική ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής διανομής κεφαλαίου στους μετόχους.

Οι επενδύσεις μας στην τεχνολογία και οι αφοσιωμένοι άνθρωποί μας παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, επιτρέποντάς μας να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα μας, ανταποκρινόμενοι σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά και εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να διαδραματίζουμε καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, επενδύοντας ενεργά σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και έργα βιωσιμότητας που προωθούν την ανάπτυξη και τη σταθερότητα».

