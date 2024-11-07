Τη σύναψη συμφωνιών για την απόκτηση ποσοστού 12,848% στην Ελληνική Τράπεζα και 8,58% στην Demetra Holdings ανακοίνωσε η Eurobank.

Ειδικότερα, η Eurobank ανακοίνωσε τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου βάσει των οποίων, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 12,848% (53.037.786 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος 243 εκατ. ευρώ περίπου ή 4,58 ευρώ ανά μετοχή Η συναλλαγή υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την 8η Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Μέχρι τότε, οι πωλητές θα συνεχίσουν να διατηρούν την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 55,962% στην Ελληνική Τράπεζα και μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 68,81%. Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων του 2007 της Κυπριακής νομοθεσίας, η Eurobank, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα προβεί σε Δημόσια Πρόταση για όλες τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας που δε θα της ανήκουν εκείνη τη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών με το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου βάσει των οποίων, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 8,58% (17.152.353 μετοχές) στην Demetra Holdings Plc αντί συνολικού τιμήματος 32,4 εκ. ευρώ περίπου ή 1,89 ευρώ ανά μετοχή. H Demetra είναι εταιρεία συμμετοχών (Holding Company) και μεταξύ άλλων κατέχει ποσοστό 21,3% στην Ελληνική Τράπεζα, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο. Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα αντιπροσωπεύει περίπου το 77% της καθαρής θέσης της Demetra με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30.06.2024.

Πηγή: skai.gr

