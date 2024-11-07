Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ανεπαίσθητη πτώση 0,01%, στα 100,09 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται με μικρές διακυμάνσεις και να κλείνει στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1,408,50 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.412,73 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 1.404,77 μονάδες (-0,27%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 100,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,9 εκατ. αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 20.211.574 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,505), των ΕΛΠΕ (+1,18%), της ΔΕΗ (+1,09%) και της Motor Oil (+0,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-3,555), της Τιτάν (-2,65%), της Viohalco (-2,08%) και της Lamda Development (-1,92%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 4.249.753 και 3.177.299 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 17,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 54 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +10,00% και Attica Bank +7,17%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink -6,46% και Ιντραλότ -5,72%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,0000 -2,65%

ALPHA BANK: 1,4255 -0,38%

AEGEAN AIRLINES: 9,8000 +0,10%

VIOHALCO: 5,1700 -2,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4800 +0,46%

ΔΑΑ:7,8120 -0,10%

ΔΕΗ: 12,0500 +1,09%

COCA COLA HBC:33,8600 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7200 -3,59%

ΕΛΠΕ: 6,8800 +1,18%

ELVALHALCOR: 1,7200 -1,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6300 +0,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,8100 +0,35%

EUROBANK: 1,9880 -0,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -1,92%

MOTOR OIL: 19,7000 +0,82%

JUMBO: 24,7400 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,1000 -0,31%

ΟΛΠ:28,7000 +2,50%

ΟΠΑΠ: 15,1000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 15,1600 -0,92%

AUTOHELLAS:11,1600 +0,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7320 +0,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0200 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,7200 αμετάβλητη

