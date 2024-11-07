Όμιλος AKTOR- Αλέξανδρος Εξάρχου : Είναι η καλύτερη εποχή για τις κατασκευές στην Ελλάδα

«Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών υλοποιεί με αποφασιστικότητα τη στρατηγική του με στόχο να «χτίσει» και να θωρακίσει τη θέση του στην αγορά, ώστε να επιτύχει βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη και μετά το τέλος της δεκαετίας, όταν οι ευκαιρίες του κατασκευαστικού κλάδου θα είναι λιγότερες», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη, στο πλαίσιο του CEO Initiative 2024, που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι αυτή είναι ίσως η καλύτερη εποχή για τις κατασκευές στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται εντατικά, προβλέποντας υψηλό ανεκτέλεστο για τον κλάδο των κατασκευών έως το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο, επεσήμανε, ότι η εμπειρία έχει δείξει πως ο αναπτυξιακός αυτός κύκλος έχει ημερομηνία λήξης. Και για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος AKTOR ήδη ετοιμάζεται και θωρακίζεται για την επόμενη ημέρα ώστε να βρίσκεται κατάλληλα τοποθετημένος στην αγορά, από καλύτερη θέση. Όπως επισήμανε ο κ. Εξάρχου, αυτός ο σχεδιασμός στηρίζεται σε τρεις πυλώνες που θα έρθουν να υποστηρίξουν τις κατασκευές, οι οποίες θα παραμείνουν το κύριο πεδίο δραστηριότητας του Ομίλου.

Ένας πυλώνας θα είναι τα ακίνητα, τομέας στον οποίο ο Όμιλος AKTOR ήδη κινήθηκε δυναμικά, εξαγοράζοντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο 56 ακινήτων από την εταιρεία PRODEA, αξίας 600 εκατ. ευρώ. Στόχος του Ομίλου δεν είναι η εκ του μηδενός ανάπτυξη ακινήτων, αλλά η αγορά ακινήτων υψηλής αξίας - εκμισθωμένων σε κατάλληλους μισθωτές - ώστε να προσθέσουν χρηματοροές στον κύκλο εργασιών του Ομίλου και να προσφέρουν αυξημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και να συμβάλλουν στην κερδοφορία του.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τομέας στον οποίο ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ έως το τέλος του 2027, ενώ με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, σχεδιάζει να ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW.

Ο τρίτος πυλώνας που θα φέρει συνέργειες με την κατασκευή, θα είναι ο κλάδος ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από επενδύσεις με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόσβεσης, καθώς μεσολαβούν κάποια πρώτα χρόνια κατασκευής, όπου δεν παράγονται έσοδα λειτουργίας.

Οι λόγοι του μετασχηματισμού

Ο κ. Εξάρχου παρατήρησε ότι ο Όμιλος προχώρησε σε άμεσες εξαγορές προκειμένου οι καθετοποιημένες θυγατρικές του εταιρείες να αποκτήσουν περιεχόμενο από την πρώτη ημέρα, σε συνέχεια σχετικών κατευθύνσεων από διεθνή συμβουλευτική εταιρεία. Και όπως υπογράμμισε, πρόθεσή της διοίκησης του Ομίλου ευθύς εξ αρχής ήταν να υπάρχει άμεσο θετικό αποτύπωμα στις χρηματοροές και τα έσοδα του Ομίλου από τις δραστηριότητες αυτές, με στόχο να συμβάλλουν στην κερδοφορία του το οικονομικό έτος 2025. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Όμιλος AKTOR προχωρά στον ψηφιακό του μετασχηματισμό σε όλον τον κύκλο των δραστηριοτήτων του, με στόχο την καλύτερη και πιο έγκαιρη εκτέλεση των έργων και την αύξηση της κερδοφορίας.

Επιπλέον, ο κ. Εξάρχου συμπλήρωσε ότι σε αυτή τη φάση ο Όμιλος εστιάζει κατά προτεραιότητα στην ελληνική αγορά, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, ενώ επισήμανε ότι παρόμοιο είναι το ενδιαφέρον και για τη Ρουμανία, η οποία θα αποκτήσει σημαίνοντα ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όταν λήξει ο πόλεμος στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του Ομίλου σχολίασε και την οικονομική επικαιρότητα της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία διανύει τις καλύτερες στιγμές των τελευταίων δύο δεκαετιών και αυτό αντανακλάται θετικά στη διεθνή εικόνα της χώρας. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι τα διεθνή κεφάλαια διατηρούν επιφυλάξεις στο ενδεχόμενο υλοποίησης επενδύσεων στη χώρα μας, καθώς απουσιάζει ακόμη το κατάλληλο περιβάλλον που θα μπορούσε να κινητοποιήσει περισσότερες επενδύσεις. Και παρατήρησε ότι τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται στη χώρα μας το φαινόμενο είτε της ατολμίας στη λήψη αποφάσεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις είτε βεβιασμένων ενεργειών, που προκαλούν παρενέργειες και αβεβαιότητα στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

