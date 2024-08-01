Αναλογούντα κέρδη μετά φόρων 670 εκατ. ευρώ και οργανικά κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου 646 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του έτους η Εθνική Τράπεζα, σημειώνοντας αύξηση 26% και 27% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

Σε δήλωση του με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ανέφερε: «Το δεύτερο τρίμηνο εξελίχθηκε θετικά σε πολλούς τομείς.

Η ελληνική οικονομία εμφάνισε σημάδια ισχυροποίησης εν μέσω περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας, καθώς και ενδυνάμωσης των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, οι προβλεπτικοί δείκτες οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν ότι η θετική δυναμική είναι διατηρήσιμη. Η ισχυρή δημοσιονομική αξιοπιστία και οι συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας μας παρέχουν πρόσθετη προστασία έναντι εξωγενών κινδύνων. Σε αυτή την ευνοϊκή μακροοικονομική συγκυρία, επιτύχαμε για μία ακόμη φορά ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το Α' εξάμηνο 2024.

Πράγματι, τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, στα 646 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2024, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 17,4%. Η θετική δυναμική στα οργανικά κέρδη αντανακλά την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους έναντι της μείωσης των επιτοκίων, καθώς και την ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Αντικατοπτρίζει, επίσης, τη συνετή διαχείριση των δαπανών και τη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, ως αποτέλεσμα των αμελητέων ροών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Τα αποτελέσματα αυτά μας ώθησαν να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τους οικονομικούς στόχους που έχουμε θέσει για την περίοδο 2024-2026. Η ισχυρή κερδοφορία ενίσχυσε περαιτέρω τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, τα οποία κυμαίνονται στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, με αποτέλεσμα ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να αυξηθούν περίπου κατά 50 μονάδες βάσης (μ.β) και 70 μ.β. από την αρχή του έτους, και να διαμορφωθούν στο 18,3% και 20,9% αντίστοιχα.

Το πλεόνασμα κεφαλαίου προσφέρει στην Τράπεζα σημαντική στρατηγική ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής διανομής κεφαλαίου στους μετόχους. Ως πρώτο δείγμα αυτής της πρόθεσης, μετά την επιστροφή μας στη διανομή μερισμάτων, καταβάλλοντας 30% επί των καθαρών κερδών του 2023, παίρνουμε πρόβλεψη για μέρισμα ύψους 40% επί των κερδών αυτού του έτους, φιλοδοξώντας να αυξήσουμε σημαντικά τη διανομή μερισμάτων στο μέλλον.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ισολογισμού μας εξακολουθούν να ξεχωρίζουν. Οι εκταμιεύσεις δανείων σημείωσαν αισθητή άνοδο, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών ύψους 2,8 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2024. Επιπλέον, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα το Α' εξάμηνο 2024 ενισχύθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν στα 9,1 δισ. ευρώ παρέχοντας σημαντική στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους και ενισχύοντας περαιτέρω το μοναδικό πλεονέκτημα ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στρατηγικά στην τεχνολογική και ψηφιακή βελτιστοποίηση των υποδομών της Τράπεζας, γεγονός που θα μας παρέχει τη δυνατότητα να στηρίξουμε την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντάς στους πελάτες μας καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις και βελτιωμένη εμπειρία. Με την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οργανισμού μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας, καλλιεργώντας παράλληλα μια νοοτροπία αριστείας και πελατοκεντρικής προσέγγισης».

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού υποστηρίζει την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η Εθνική Τράπεζα εστιάζει στην ενίσχυση των πωλήσεων, στην αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, τόσο στην εταιρική (νέα κεντροποιημένη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών και καινοτόμα νέα προϊόντα), όσο και στη Λιανική Τραπεζική (βελτιωμένο μοντέλο εξυπηρέτησης για ιδιώτες με σημαντικές προοπτικές, νέα προϊόντα που συνεισφέρουν στη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, αλλά και επέκταση συνεργασιών με τρίτες επιχειρήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας).

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της Τράπεζας για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών εξακολουθούν να σημειώνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει η αύξηση των μηνιαία ενεργών χρηστών στα 3 εκατ. το Β' τρίμηνο 2024 (μερίδια αγοράς: 31% στους χρήστες mobile app και 26% στους χρήστες internet banking), καθώς και των ψηφιακών πωλήσεων στα 1,4 εκατ. τεμάχια από την αρχή του έτους (μερίδια αγοράς: 41% στις κάρτες, 33% στα καταναλωτικά δάνεια, 45% στα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα).

Η Εθνική συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής (αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών -Core Banking System-, μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας χωρίς τη χρήση φυσικού χαρτιού και ενσωμάτωση δυνατοτήτων GenAI), καθώς και σε συνεχείς βελτιώσεις στο λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας (απλοποίηση και βελτιστοποίηση βασικών κεντροποιημένων διαδικασιών).

Ενσωματώνει ζητήματα σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον στην επιχειρηματική μας στρατηγική (νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την αγορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών), στις διαδικασίες της και στις εποπτικές αναφορές της. (μέτρηση χρηματοδοτούμενων και μη χρηματοδοτούμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αξιολόγηση προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων της για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

