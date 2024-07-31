Σε 721 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2024 τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank και περιλαμβάνουν 99 εκατ. ευρώ κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, καθώς και 101 εκατ. ευρώ κόστος από την εθελουσία αποχώρηση εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,20 ευρώ και 18,5% αντίστοιχα.

Σε δήλωση του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας αναφέρει: «Η Eurobank παρουσίασε τα ακόλουθα επιτεύγματα: για πρώτη φορά από το 2007, η τράπεζα διένειμε μέρισμα στους μετόχους της. Μετά από διάστημα πλέον των δέκα ετών, η Eurobank ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από δύο οίκους αξιολόγησης, τη Moody's και την DBRS. Στην Κύπρο γίναμε πλειοψηφών μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με ποσοστό 55,9%, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη λογιστική ενοποίησή της, η οποία θα δημιουργήσει έναν Τραπεζικό Όμιλο με 100 δισ. ευρώ ενεργητικό. Διαθέτουμε συστημική παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις βασικές αγορές μας, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Tο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικό σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει επιδόσεις πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ. Η αγορά εργασίας είναι ισχυρή και οι επενδύσεις επιταχύνονται, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, καθώς και λοιπών ευρωπαϊκών πόρων. Είμαστε σε τροχιά επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων που έχουμε θέσει για το έτος. Η ζήτηση δανείων, οι καταθέσεις και τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο του αναμενομένου.

Η Eurobank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 20 σεντς, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα 2,25 ευρώ, ενώ απόδοση των ιδίων κεφαλαίων έφτασε στο 18,5%.

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στη διατήρηση του θετικού οικονομικού περιβάλλοντος, οδηγώντας μας στην προς τα άνω αναθεώρηση του στόχου μας για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 16,5% περίπου για το 2024».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2024 της Eurobank

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,2% σε ετήσια βάση στα 958 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2023, σε 1 δισ. ευρώ.

αυξήθηκαν κατά 15,5% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2024 σε 814 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 732 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 721 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν 99 εκατ. ευρώ κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου (negative goodwill) καθώς και 101 εκατ. ευρώ κόστος από την εθελουσία αποχώρηση εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,20 ευρώ και 18,5% αντίστοιχα.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 3,1%3. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά 125 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2024. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 93,2%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται pro-forma σε 19,3%4 και 16,2%4 αντίστοιχα, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης από την ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας και τη διανομή μερίσματος ύψους 342 εκατ. ευρώ.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 81,3 δισ. ευρώ.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,2 δισ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 43,4 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,3 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 25,8 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 9,8 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,6 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2024, σε 58,6 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 181,7% στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 4,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, σε 3,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2024.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 32,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2024. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση την ίδια περίοδο και ανήλθε σε 12,2 δισ. ευρώ.

