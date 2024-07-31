Τρ. Πειραιώς: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας, στα €333 εκατ. το 2ο τρίμηνο

Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας στα €333 εκατ. κατέγραψε το β' τρίμηνο του έτους η Τράπεζα Πειραιώς, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα €0,26, αυξημένα 42% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας οι κύριες εξελίξεις δεύτερου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2024 είναι οι ακόλουθες:

Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,47 ευρώ στο εξάμηνο, έναντι στόχου για περίπου 0,85 ευρώ το 2024.

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 18% στο εξάμηνο, έναντι στόχου για περίπου 15% το 2024. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,42 ευρώ τον Ιούν.24, αυξημένα κατά 15% ετησίως

(RoaTBV) 18% στο εξάμηνο, έναντι στόχου για περίπου 15% το 2024. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,42 ευρώ τον Ιούν.24, αυξημένα κατά 15% ετησίως Τα καθαρά έσοδα από τόκου ς διαμορφώθηκαν σε 528 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, +2% σε τριμηνιαία και +8% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την πιστωτική επέκταση, την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων και το σταθερό μείγμα καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.045 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, +12% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,7%, ευθυγραμμισμένο με τον ετήσιο στόχο. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,1% το 2ο τρίμηνο, με το κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στο 2,8%

ς διαμορφώθηκαν σε 528 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, +2% σε τριμηνιαία και +8% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την πιστωτική επέκταση, την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων και το σταθερό μείγμα καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.045 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, +12% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,7%, ευθυγραμμισμένο με τον ετήσιο στόχο. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,1% το 2ο τρίμηνο, με το κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στο 2,8% Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 179 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, ενισχυμένα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τις εργασίες καρτών, τις μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 325 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

διαμορφώθηκαν στα 179 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, ενισχυμένα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τις εργασίες καρτών, τις μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 325 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, σταθερά σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 392 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, -3% ετησίως, συνέπεια των ενεργειών λειτουργικής αποτελεσματικότητας οι οποίες αντιστάθμισαν τον πληθωρισμό και τα κόστη επενδύσεων. Η Πειραιώς λειτουργεί με τον χαμηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους του κλάδου στο 28% το 2ο τρίμηνο

διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, σταθερά σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 392 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, -3% ετησίως, συνέπεια των ενεργειών λειτουργικής αποτελεσματικότητας οι οποίες αντιστάθμισαν τον πληθωρισμό και τα κόστη επενδύσεων. Η Πειραιώς λειτουργεί με τον χαμηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους του κλάδου στο 28% το 2ο τρίμηνο Το οργανικό κόστος κινδύνου διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στις 46 μονάδες βάσης στο 2ο τρίμηνο και στις 48 μονάδες βάσης στο εξάμηνο. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 21 μονάδες βάσης στο 2ο τρίμηνο και στις 19 μονάδες βάσης στο εξάμηνο

διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στις 46 μονάδες βάσης στο 2ο τρίμηνο και στις 48 μονάδες βάσης στο εξάμηνο. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 21 μονάδες βάσης στο 2ο τρίμηνο και στις 19 μονάδες βάσης στο εξάμηνο Σταθερή ποιότητα ενεργητικού με τον δείκτη NPE στο 3,3%, έναντι 5,5% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη NPE στο 59%, ενισχυμένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη NPE στο 59%, ενισχυμένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως Αύξηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι στόχου +1,6 δισ. ευρώ για το 2024. Από τα 3,2 δισ. ευρώ εκταμιεύσεων στο 2ο τρίμηνο, περίπου 1,5 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, και περίπου 1,7 δις ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ.

κατά 1,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι στόχου +1,6 δισ. ευρώ για το 2024. Από τα 3,2 δισ. ευρώ εκταμιεύσεων στο 2ο τρίμηνο, περίπου 1,5 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, και περίπου 1,7 δις ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης CET1 σε pro forma επίπεδο διαμορφώθηκε στο 14,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19%, με τους δύο δείκτες να συμπεριλαμβάνουν πρόβλεψη για 30% διανομή στους μετόχους. Οι κεφαλαιακοί δείκτες στο 2ο τρίμηνο διαμορφώνονται ήδη στο επίπεδο του στόχου 2024

σε pro forma επίπεδο διαμορφώθηκε στο 14,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19%, με τους δύο δείκτες να συμπεριλαμβάνουν πρόβλεψη για 30% διανομή στους μετόχους. Οι κεφαλαιακοί δείκτες στο 2ο τρίμηνο διαμορφώνονται ήδη στο επίπεδο του στόχου 2024 Ο αντίστοιχος pro forma δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,3% τον Ιούνιο 2024, καθιστώντας την Πειραιώς την πρώτη ελληνική τράπεζα που πληροί την τελική δεσμευτική απαίτηση για τον δείκτη MREL, ενάμισι έτος πριν τον στόχο

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 215% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 63%

Σε δήλωση με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς ο CEO του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου ανέφερε:

«Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Πειραιώς, με το 1ο εξάμηνο να επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη ή υπέρβαση των ετήσιων στόχων. Κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, η Πειραιώς παρουσίασε ιστορικό υψηλό οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου παράγοντας 0,47 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, με ετήσια άνοδο 41%, και 18% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, από 14% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Πειραιώς πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία, και ενίσχυση των κεφαλαίων της, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά ενισχύθηκαν σημαντικά, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 2,75%, και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως προς το ενεργητικό στο 0,85% το πρώτο εξάμηνο, με τις δύο πηγές εσόδων να ωφελούνται από την ισχυρή αύξηση των υπολοίπων πελατών. Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 31,3 δις ευρώ, με άνοδο 1,3 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, και είναι σε πορεία υπέρβασης του ετήσιου στόχου για 31,7 δισ. ευρώ ενήμερα δάνεια. Από τα 3,2 δισ.ευρώ εκταμιεύσεις δανείων το δεύτερο τρίμηνο, τα 1,5 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα 10,4 δισ.ευρώ τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας τον στόχο των 10,2 δισ. ευρώ για το 2024.

Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διατήρησε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 29%, μεταξύ των χαμηλότερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, ενώ το κόστος κινδύνου, παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, στις 19 μονάδες βάσης, ή 48 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε περαιτέρω στο 3,3% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις διατηρήθηκε κοντά στα επίπεδα του 60%.

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,2%, αυξημένος κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, έχοντας ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο. Επιπλέον, μετά και την επιτυχημένη έκδοση του νέου πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 650 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2024, ο αντίστοιχος pro forma δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,3%, με αποτέλεσμα η Πειραιώς να γίνει η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία πληροί τον τελικό δεσμευτικό στόχο 27,9% για τον δείκτη MREL, ενάμισι έτος πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Το 2024 εξελίσσεται σε έτος ορόσημο για την Πειραιώς. Μετά την επιστροφή σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικοποίησης το 1ο τρίμηνο, ο Όμιλος κατέβαλε μέρισμα στους μετόχους ύψους 79 εκατ.ευρώ για πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια, ενώ πρόσφατα, η βασική θυγατρική του Ομίλου, Τράπεζα Πειραιώς, επανέκτησε την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας μετά από 14 χρόνια.

Η λήψη πανευρωπαϊκής τραπεζικής άδειας από την ελληνική neobank, snappi αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Τράπεζας να αναδειχθεί σε πόλο του νέου τραπεζικού τοπίου στην Ευρώπη. Το επίτευγμα αυτό αντανακλά την ακλόνητη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Υποδεχθήκαμε το νέο εμπορικό μας σήμα με ενθουσιασμό, και συνεχίζουμε να οικοδομούμε ένα οργανισμό που αντιπροσωπεύει τους πελάτες μας. Η νέα εταιρική μας ταυτότητα αντικατοπτρίζει τον δυναμισμό και την ευελιξία που χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή της Πειραιώς, και είναι σύμβολο της ανθεκτικότητας και της ικανότητάς μας να εξελισσόμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία Είμαστε περήφανοι για την απονομή τριών διακρίσεων στα διεθνή βραβεία Euromoney, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου "The World' s Best Bank Transformation" ως αναγνώρισης της επιτυχημένης πορείας, του μετασχηματισμού της Τράπεζας και της επιστροφής της σε κερδοφορία»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.