Ρεκόρ κερδών 69 εκατ.ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανακοίνωσε σήμερα η Optima Bank, που συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Για το α' εξάμηνο του 2024 η Optima bank σημειώνει καθαρά κέρδη 69 εκατ.ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε αύξηση 57% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (44,1 εκατ.). Ως αποτέλεσμα των αυξημένων κερδών, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity - RoTE) ανέρχεται σε 26,7%.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) μειώθηκε σε 25,4% το α' εξάμηνο του 2024 από 32,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023, από τους χαμηλότερους δείκτες κόστους προς βασικά έσοδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία.

Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις δανείων για το α' εξάμηνο 2024 ανήλθαν σε 1,2 δισ.ευρώ (αύξηση 260 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023) οι οποίες συνέβαλαν ώστε τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα της τράπεζας να αυξηθούν κατά 1 δισ.ευρώ αγγίζοντας τα 3 δισ.ευρώ καταγράφοντας δηλαδή άνοδο 50% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 936 εκατ.ευρώ φθάνοντας τα 3,7 δισ. ευρώ (άνοδος 34% σε ετήσια βάση), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των πελατών.

Επιπλέον, το ενεργητικό της τράπεζας για το α' εξάμηνο 2024 ανήλθε σε 4,5 δισ.ευρώ αυξημένο 41% σε ετήσια βάση.

Με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 15,8%, η Optima bank αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή θωράκιση και βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να στέκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης δήλωσε σχετικά: «Αυτά τα πέντε χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις και ευκαιρίες. Μέσα από τη σκληρή δουλειά, την πίστη και την αφοσίωσή μας, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια τράπεζα που οι πελάτες μας εμπιστεύονται και αγαπούν. Σήμερα, αισθάνομαι βαθιά υπερηφάνεια για την πορεία μας και είμαι πεπεισμένος ότι όλοι στην τράπεζά μας ανυπομονούμε για το This μέλλον, γεμάτοι όρεξη και ενέργεια να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες της αγοράς. Να συνεχίσουμε να αποτελούμε τράπεζα αναφοράς για όλο τον κλάδο».

Ο CEO της Optima bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης σημείωσε με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση πέντε χρόνων λειτουργίας: «Η επέτειος αυτή, είναι μια υπενθύμιση για το πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν δουλεύουμε με πάθος και όραμα. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου για το 2024, είναι η απόδειξη πως η στρατηγική μας αποδίδει και ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, την καινοτομία και, κυρίως, στους ανθρώπους μας, για να προσφέρουμε μια τραπεζική εμπειρία που ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών μας. Την optimum τραπεζική εμπειρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

