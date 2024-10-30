Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη οι πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα καταβληθούν

Τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 190.542.552 ευρώ θα καταβληθούν την Πέμπτη 31/10 όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 216.897 – 26.280.976 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 181.890 – 42.244.027 ευρώ

Αναπηρικά: δικαιούχοι 191.454 – 89.027.341 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 580 – 194.573 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.404 – 190.284 ευρώ

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.036 – 5.282.902 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 19.690 – 7.961.608 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 96 – 76.305 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 9.765– 12.793.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 3.826 – 1.911.600 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.344- 208.204 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 23- 23.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 23 – 6.971ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 184 - 19.236 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 588 – 290.494 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.431– 1.094.155 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.185– 2.937.476 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 660.416

Σύνολο καταβολών: 190.542.552

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

Επίδομα Παιδιού εδώ

Επίδομα Στέγασης εδώ

Επίδομα Γέννησης εδώ

Επίδομα Αναδοχής εδώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.