Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη οι πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα καταβληθούν

Τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 190.542.552 ευρώ θα καταβληθούν την Πέμπτη 31/10 όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα:
- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 216.897 – 26.280.976 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 181.890 – 42.244.027 ευρώ
- Αναπηρικά: δικαιούχοι 191.454 – 89.027.341 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 580 – 194.573 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.404 – 190.284 ευρώ
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.036 – 5.282.902 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 19.690 – 7.961.608 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 96 – 76.305 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 9.765– 12.793.400 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 3.826 – 1.911.600 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.344- 208.204 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 23- 23.000 ευρώ
- Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 23 – 6.971ευρώ
- Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 184 - 19.236 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 588 – 290.494 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.431– 1.094.155 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.185– 2.937.476 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 660.416
Σύνολο καταβολών: 190.542.552
