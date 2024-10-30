Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Την Πέμπτη οι πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα καταβληθούν

Τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 190.542.552 ευρώ θα καταβληθούν την Πέμπτη 31/10 - Αναλυτικά οι δικαιούχοι και το σύνολο καταβολών

Χρήματα

Τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 190.542.552 ευρώ θα καταβληθούν την Πέμπτη 31/10 όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα:

  •    Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 216.897 – 26.280.976 ευρώ
  •    Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 181.890 – 42.244.027 ευρώ
  •    Αναπηρικά: δικαιούχοι 191.454 – 89.027.341 ευρώ
  •    Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 580 – 194.573 ευρώ
  •    Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.404 – 190.284 ευρώ
  •    Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.036 – 5.282.902 ευρώ
  •    Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 19.690 – 7.961.608 ευρώ
  •    Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 96 – 76.305 ευρώ
  •    Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 9.765– 12.793.400 ευρώ
  •    Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 3.826 – 1.911.600 ευρώ
  •    Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.344- 208.204 ευρώ
  •    Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 23- 23.000 ευρώ
  •    Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 23 – 6.971ευρώ
  •    Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 184 - 19.236 ευρώ
  •    Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 588 – 290.494 ευρώ
  •    Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.431– 1.094.155 ευρώ
  •    Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.185– 2.937.476 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 660.416
Σύνολο καταβολών: 190.542.552

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

  • Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ
  • Επίδομα Παιδιού εδώ
  • Επίδομα Στέγασης εδώ
  • Επίδομα Γέννησης εδώ
  • Επίδομα Αναδοχής εδώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark