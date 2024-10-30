ΕΕ: Επιπρόσθετοι δασμοί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας

Η κυβέρνηση της Κίνας τόνισε σήμερα πως «δεν εγκρίνει» και «δεν αποδέχεται» την απόφαση που έλαβε χθες Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από έρευνα, να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγουν τα κράτη μέλη της από την Κίνα.

«Η Κίνα δεν εγκρίνει και δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή. Υπέβαλε προσφυγή στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)», τόνισε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει σθεναρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

