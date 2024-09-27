Την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 291.535.887 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Παιδιού: 521.724 δικαιούχοι - 99.696.480 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 223.559 δικαιούχοι - 27.145.612 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 183.322 δικαιούχοι - 42.540.014 ευρώ

Αναπηρικά: 190.332 δικαιούχοι - 91.330.392 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 586 δικαιούχοι - 200.279 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.427 δικαιούχοι - 191.068 ευρώ

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 14.145 δικαιούχοι -5.325.001 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 19.494 δικαιούχοι - 8.067.276 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 135 δικαιούχοι - 107.402 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.756 δικαιούχοι - 12.774.350 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 4 δικαιούχοι - 2.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.399 δικαιούχοι - 223.069 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 11 δικαιούχοι - 11.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα: 6 δικαιούχοι - 1.950 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: 179 δικαιούχοι - 18.698 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 606 δικαιούχοι - 289.032 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: 1.328 δικαιούχοι - 1.032.655 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 11.876 δικαιούχοι - 2.579.509 ευρώ.

Σύνολο δικαιούχων 1.184.889.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

