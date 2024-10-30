Παγκόσμια Τράπεζα: Προς χαμηλό 5ετίας οι τιμές των εμπορευμάτων λόγω υπερπροσφοράς πετρελαίου

Πτώση των παγκόσμιων τιμών των εμπορευμάτων σε χαμηλό πενταετίας το 2025 προβλέπει σε έκθεσή της η Παγκόσμια Τράπεζα με οδηγό την υπερπροσφορά πετρελαίου η οποία με τη σειρά της πιέζει καθοδικά τις τιμές του μαύρου χρυσού .

Πτώση 9% προβλέπεται φέτος και για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων και επιπλέον 4% το 2025 αλλά παρά τη ραγδαία αποκλιμάκωση οι τιμές των τροφίμων θα είναι υψηλότερες κατά 25% σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 2015 - 2019.

Το επόμενο έτος, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να υπερβεί τη ζήτηση κατά μέσο όρο 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, μια υπερπροσφορά που έχει ξεπεραστεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid το 2020 και την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου το 1998.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.