Επεκτείνεται κατά 6 έως 12 μήνες από τον ήδη ισχύοντα, ο χρόνος προστασίας από κατασχέσεις και εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για πολίτες που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Αυτό ορίζει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής. Παράλληλα, με άλλες διατάξεις της τροπολογίας προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών σε επιχειρήσεις και αγρότες των δήμων Βόλου και Νοτίου Πηλίου που κηρύχθηκαν πριν από λίγες ημέρες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον Παγασητικό κόλπο. Επιπρόσθετα, με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο, εισάγονται παρεμβάσεις που αφορούν στον υπολογισμό της απόσβεσης εκπομπών οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και ρυθμίσεις για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων της Φορολογικής Διοίκησης προς όφελος των φορολογουμένων.

Αναλυτικά, επεκτείνεται η αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και η αναστολή πλειστηριασμών και άλλων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος πληγέντων σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών. Τα μέτρα, που πρακτικά αφορούν στη Θεσσαλία και στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές, ισχύουν αναδρομικά από την 4η Σεπτεμβρίου 2024 και θα εκδοθεί σχετική κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες πολιτών που έχουν πληγεί από θεομηνίες προβλέπεται:

-Αναστολή της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο για 18 μήνες, δηλαδή για έξι μήνες επιπλέον των 12 μηνών που ισχύουν σήμερα. Σημειώνεται ότι διατηρείται η δυνατότητα για ρύθμιση των χρεών αυτών σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς η ρύθμιση αυτή να επιβαρύνεται με προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

-Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών από τη θεομηνία, δηλαδή για έξι μήνες επιπλέον των 6 μηνών που ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες. Διατηρείται, επίσης, για το χρονικό αυτό διάστημα η αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

-Προβλέπεται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η ρύθμιση πληρωμής δόσεων και η θέσπιση ενίσχυσης επιχειρήσεων και αγροτών που έχουν πληγεί στις περιοχές των δήμων Βόλου και Νοτίου Πηλίου που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του ακραίου φαινομένου το προηγούμενο διάστημα στον Παγασητικό κόλπο. Λεπτομέρειες της ρύθμισης θα εξειδικεύονται με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων υπουργών.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνέπεια της κακοκαιρίας Daniel και Εlias τον Σεπτέμβριο 2023.

Με άλλη διάταξη στην ίδια τροπολογία, δίνεται παράταση της προθεσμίας για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών για την προηγούμενη εταιρική χρήση κατά 50 ημερολογιακές μέρες. Η παράταση χορηγείται προκειμένου οι επαγγελματίες λογιστές- φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους σε σχέση με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, με άλλη τροπολογία:

-Ορίζεται ότι η απόσβεση οπτικοακουστικών προγραμμάτων δεν θα εκτείνεται σε περίοδο 10 ετών, αλλά θα υπολογίζεται με βάση τα σχετικά λογιστικά πρότυπα.

-Ρυθμίζεται το ζήτημα της διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων της ΑΑΔΕ κατά την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, δηλαδή, της δυνατότητας της ΑΑΔΕ να ανακαλεί πράξεις που έχουν προφανή λάθη. Η σημερινή διάταξη δεν επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να ανακαλέσει μια πράξη που έχει προφανές λάθος, αν οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει κατά της πράξης αυτής, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι είτε να κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία για να προσβάλουν μια πράξη με προφανές λάθος είτε να πρέπει να περιμένουν τη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων- στο διάστημα αυτό η ΑΑΔΕ δεν έχει τη δυνατότητα να διορθώσει το προφανές σφάλμα που έχει κάνει. Με την τροπολογία επιτρέπεται στην ΑΑΔΕ να διορθώνει σφάλματά της, ακόμη και εάν οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.