Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας: Κορυφαία προτεραιότητα η ηλεκτρική διασύνδεση με Ελλάδα και Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του υπουργό της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, είχε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.
Κατά τη συνομιλία, ο κ. Κοέν εξέφρασε τη στήριξη του Ισραήλ στη δημιουργία του αγωγού, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.
«Μίλησα με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου κ. Γιώργο Παπαναστασίου.
Υπογραμμίσαμε την ισχυρή σχέση και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου και τόνισα τη μεγάλη σημασία του έργου «Great Sea Interconnector» για το Ισραήλ. Το έργο θα συνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσω Κύπρου και Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.
Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει πρόσβαση σε διάφορες αγορές ενέργειας και ενισχύει την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο».
I spoke with the Minister of Energy, Trade, and Industry of Cyprus, Mr. George Papanastasiou.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) September 12, 2024
We underscored the strong relationship and ongoing cooperation between Israel and Cyprus, and I emphasized the great importance of the "Great Sea Interconnector" project to Israel. The… pic.twitter.com/ZHtOVV3k56
