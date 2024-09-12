Κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς του νερού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στο ερώτημα αν θα ακριβύνει το νερό, απάντησε πώς «όχι» διευκρινίζοντας ότι αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος στον έλεγχο της τιμολόγησης.

Πώς θα πληρώνουν τα νοικοκυριά

«Ζητάμε κατανάλωση με μέτρο. Σε ένα χρόνο από σήμερα αφού δούμε τι χειμώνα θα έχουμε, θα εξετάσουμε ποια διοικητικά μέτρα θα εφαρμόσουμε για να περιοριστεί η κατανάλωση», τόνισε αναφερόμενος ταυτόχρονα στα στρατηγικά έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπως η σύνδεση με τη λίμνη Κρεμαστών και τα έργα αφαλάτωσης.

Διευκρίνισε ταυτόχρονα ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημά διαθεσιμότητας νερού.

Υπάρχει ωστόσο σειρά προβλημάτων, όπως το παλιό δίκτυο και το κόστος άντλησης, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, την Ανατολική Κρήτη, Ανατ. Πελοπόννησο και την Αττική λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού.

«Εκτός από Αττική και Θεσσαλονίκη που έχουν την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, η υπόλοιπη Ελλάδα έχει 300 διαφορετικούς παρόχους», σημείωσε ο υπουργός εξηγώντας ότι μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και αναμένεται να ενεργοποιηθεί Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων όλοι θα ελέγχονται για τον τρόπο που τιμολογούν το νερό.

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα γίνει πλήρης ανάκτηση του κόστους, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία. «Οι εταιρείες δεν πρέπει να μπαίνουν "μέσα" και για το λόγο αυτό θα ενισχυθούν από το κράτος με 250 εκατ. ευρώ» τόνισε προσθέτοντας ότι η παρέμβαση αυτή έχει στόχο τη μείωση και όχι την αύξηση του νερού.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η ΡΥΑ θα ελέγχει τους παρόχους εάν έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για το δίκτυο.

Ακόμα ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι ενοποιούνται οι εταιρείες ύδρευσης και δημιουργείται ΕΥΔΑΠ νήσων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα απολύσεων.

Μιλώντας το μεσημέρι στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κ. Σκυλακάκης είπε μετά τα τέλη Οκτωβρίου θα αποφασίσουν οι Ρυθμιστικές Αρχές Υδάτων τις όποιες αυξήσεις στο νερό και το πότε αυτές θα γίνουν.

«Οποιαδήποτε απόφαση για αυξήσεις απαιτεί ελέγχους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κατασκευής εργοστάσιου αφαλάτωσης, έκτος από τα έργα σε Ευήνο και λίμνη Κρεμαστών. Τόνισε ότι τα έργα θα χρηματοδοτηθούν με δανεισμό και όχι με έκτακτο φόρο, προσθέτοντας ότι το έργο στη λίμνη Κρεμαστών θα αποδώσει πολύ φθηνό νερό όταν ολοκληρωθεί.

Πηγή: skai.gr

