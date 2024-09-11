Τα πλημμυρικά προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Έντονη κριτική δέχθηκε η δημοτική Αρχή της Αθήνας κατά το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, από το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, για τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν χτες από τη νεροποντή σε πολλά σημεία της Αθήνας, με πιο χαρακτηριστικό αυτό στους Αμπελόκηπους.

Μάλιστα ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για «πρωτόγνωρες καταστάσεις» και για προβλήματα διάσπαρτα σε όλα τα διαμερίσματα της πρωτεύουσας.

«Η Αθήνα χτες πνίγηκε και τα λόγια τα μεγάλα τα πήρε το νερό», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε να μάθει ποιά είναι η πολιτική για την αντιπλημμυρική θωράκιση.

«Τα πλημμυρικά φαινόμενα δεν είναι θέμα για ευκαιριακή μικροπολιτική εκμετάλλευση», απάντησε ο Χάρης Δούκας και συνέχισε: «Είμαστε εννιά μήνες στη δημοτική Αρχή και είχαμε πει ότι θα καθαρίζουμε τα φρεάτια εμείς. Και όντως καθαρίζουμε τα φρεάτια εμείς και αυτά της Περιφέρειας, εξού και διπλασιάστηκε ο αριθμός των φρεατίων που καθαρίστηκαν.

Καθαρίζοντας μόνο τα φρεάτια, λύνεται το πρόβλημα; Δεν λύνεται, γιατί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, δεν μπορούμε να το κάνουμε με υποδομές, που είχαμε πριν 20 και 30 χρόνια. Η αντιπλημμυρική προστασία παραμένει από το άρθρο 186 αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Μάλιστα, διαβάζω τον Οκτώβριο του 2023 τον κ. Χαρδαλιά, ο οποίος είχε πει ότι τους πρώτους 20 μήνες θα δρομολογηθούν όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Δεν έχουν προχωρήσει αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες από την Περιφέρεια, ως όφειλε από το άρθρο 186».

Στη συνέχεια τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει 32 δισεκατομμύρια γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και είπε εδώ και τρία χρόνια στις πόλεις ‘'δώστε μας μελέτες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα έργα''. Δεν δόθηκαν μελέτες, γι' αυτό και δεν υπάρχουν ώριμα έργα όπως εγώ καταλαβαίνω, για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτι που είναι λάθος. Στόχος, η μελέτη να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, για να μπορέσουμε να έχουμε τεκμηριωμένες όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, που χρειαζόμαστε. Προχωρούμε σε μια σειρά από έργα, προχωρά η Ριζούπολη, θα προχωρήσει και στην Αντιγόνης, παλεύουμε για να εντάξουμε και την Αχαΐας στους Αμπελόκηπους στη μελέτη, για να δούμε ακριβώς ποιά είναι η παρέμβαση που χρειάζεται να κάνουμε».

Και ο δήμαρχος Αθηναίων κατέληξε: «Όμως εδώ οφείλουμε να πούμε ότι έχει καεί το 1/3 των δασών της Αττικής, οι υποδομές δεν επαρκούν. Πώς θα μπορέσει ο δήμος της Αθήνας να υλοποιήσει όλα αυτά τα έργα; Δίνουμε μια μάχη με τον χρόνο να μπορέσουμε να έχουμε τη μελέτη, ώστε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα νούμερα και ταυτόχρονα όπου μπορούμε να προχωράμε σε πολύ γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις».

Από εκεί και πέρα, ο κ. Δούκας συμφώνησε και δεσμεύθηκε στο να υπάρχει μια διαπαραταξιακή επιτροπή για το ζήτημα των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας και ως προς το μετρό στα Εξάρχεια, τόνισε ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο, αλλά ακόμη δεν έχει πάει στον δήμο η πρόσφατη δικαστική απόφαση, οπότε να προβεί στις όποιες ενέργειες.

Τέθηκε ακόμη το θέμα των ερασιτεχνικών σωματείων της Αθήνας και τα λειτουργικά έξοδα που καλούνται να πληρώσουν στον δήμο και μάλιστα μίλησε στο Σώμα κι ένας εκπρόσωπός τους, ενώ στο Σώμα μίλησε και μια εκπρόσωπος των δασκάλων, για το ζήτημα των συγχωνεύσεων τμημάτων στα σχολεία και της αντίδρασης που υπάρχει από γονείς και εκπαιδευτικούς. Ως προς αυτό το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και εξέδωσε ψήφισμα κατά των συγχωνεύσεων.

Τέλος, εγκρίθηκε το Κλιματικό Σύμφωνο της Πόλης του Δήμου Αθηναίων προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030», αλλά και η συγχώνευση των δύο ΚΕΠ, της Κυψέλης και της πλατείας Βικτωρίας, σε ένα που θα στεγαστεί επί της οδού Πατησίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

