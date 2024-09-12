Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η πλατφόρμα myPyrasfaleiaLive, μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή μηχανικός μπορούν να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά προκειμένου να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία, με τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή με τηλεδιάσκεψη/βιντεοκλήση (videoconference) από τα 54 αρμόδια Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας του Πυροσβεστικού Σώματος (Γραφεία Πυρασφάλειας) ανά την επικράτεια.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, μέσω της πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας κτιρίων, οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων.

Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με μέριμνα του γγ, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Πολίτης και Καθημερινότητα» είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://myPyrasfaleia.live.gov.gr και η σύνδεση γίνεται με τη χρήση κωδικών TaxisNet.

Η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού είναι ιδιαίτερα απλή:

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα, επιλέγει την υπηρεσία για την οποία επιθυμεί να κλείσει ραντεβού, τον δήμο του Γραφείου Πυρασφάλειας και τον επιθυμητό τρόπο εξυπηρέτησης (διά ζώσης, τηλεφωνικά ή με τηλεδιάσκεψη).

Στη συνέχεια επιλέγει την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και καταχωρίζει στοιχεία επικοινωνίας του και κάποιες πληροφορίες σχετικές με το αίτημά του.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λαμβάνει email επιβεβαίωσης του ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, όπου αναφέρονται οι πληροφορίες για το ραντεβού και παρέχεται η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσής του.

Σημειώνεται ότι τα ψηφιακά ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν και από τρίτα πρόσωπα, ωστόσο στο ραντεβού απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας και απομακρυσμένης εξυπηρέτησης που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των μηχανικών από τα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας του Πυροσβεστικού Σώματος για σύνθετες διαδικασίες που υποχρεώνονται να εφαρμόσουν σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη μείωση συμφόρησης στις υπηρεσίες και στην αποφυγή συνωστισμού, καθώς και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων του Δημοσίου.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, σε αυτήν τη φάση, είναι δύο:

Η πρώτη αφορά στη διάθεση πληροφοριών στους πολίτες για την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας κτιρίων, οικονομικών φορέων, εγκαταστάσεων, καθώς και για τις διοικητικές διαδικασίες, όπως δικαιολογητικά έγκρισης μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, την απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση/έκδοση των ανωτέρων πράξεων. Η δεύτερη απευθύνεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες». Ως εξουσιοδοτημένος διαχειριστής νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή του οικονομικού φορέα-εγκατάστασης η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την έκδοση της διοικητικής πράξης πυροπροστασίας στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» και επιθυμούν να λάβουν διευκρινήσεις για τυχόν παρατηρήσεις ή ελλείψεις που έχουν λάβει από το αρμόδιο γραφείο πυρασφάλειας.

Στο μέλλον προβλέπεται να επεκταθούν οι δυνατότητες της πλατφόρμας με τη διάθεση νέων υπηρεσιών στους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Με την υπηρεσία myPyrasfaleiaLive διευρύνεται η ομπρέλα των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικού ραντεβού και αυξάνεται ο αριθμός των φορέων του Δημοσίου που αξιοποιούν την επιτυχημένη πλατφόρμα myDeskLive, η οποία παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας myDeskLive έχουν προγραμματιστεί περίπου 1.650.000 ψηφιακά ραντεβού πολλών φορέων του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα εντάσσοντας δεκάδες υπηρεσίες τους σε αυτήν.

