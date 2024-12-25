Κλειστά θα είναι σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων και αύριο, Πέμπτη τα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ λόγω των εορτών.

Τα καταστήματα θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, με συνεχές ωράριο, 9 το πρωί με 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, το εορταστικό ωράριο καταστημάτων είναι το εξής:

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου: ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00-18:00

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου: ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ

Πηγή: skai.gr

