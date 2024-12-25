Ρωσία: Οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 18-20% το 2024

Οι συνολικές εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς τις «ενεργειακά διψασμένες» ευρωπαϊκές χώρες το 2024 ήταν 18 με 20% υψηλότερες συγκριτικά με πέρυσι, αναφέρει την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Τον Ιανουάριο-Νοέμβριο, οι προμήθειες τόσο σε φυσικό αέριο μέσω αγωγών όσο και σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τον Νόβακ.

«Παρά όλες τις δηλώσεις και την πίεση των κυρώσεων, επειδή το αέριο είναι ένα εξαιρετικά οικολογικό προϊόν, έχει ζήτηση. Και το ρωσικό αέριο είναι το πιο οικονομικό, τόσο από πλευράς υλικοτεχνικής υποστήριξης όσο και από πλευράς τιμής» δήλωσε ο Νόβακ.



Πηγή: skai.gr

