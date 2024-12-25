ΗΠΑ - Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια υποτονική συνεδρίαση που συρρικνώθηκε κατά τρεις ώρες ενόψει της αργίας των Χριστουγέννων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 390,08 μονάδων (+0,91%), στις 43.297,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 266,24 μονάδων (+1,35%), στις 20.031,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 65,97 μονάδων (+1,11%), στις 6.040,04 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

