EON Sports Mode: τριπλασιάστηκε η χρήση κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου EURO 2024

Η υπηρεσία EON Sports Mode, η αθλητική λειτουργία της πλατφόρμας EON της Nova, σημείωσε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την περίοδο του EURO 2024.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκε πάνω από 600.000 φορές από τους συνδρομητές της EON στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την Ελλάδα να συμβάλλει σημαντικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του EURO 2024, η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε περισσότερες από 109.000 νέες συσκευές.

Η μοναδική υπηρεσία EON Sports Mode απογειώνει την εμπειρία θέασης για όλους τους λάτρεις των Sports προσφέροντας:

ζωντανά αποτελέσματα και στατιστικά αγώνων

συνθέσεις ομάδων

στατιστικά παικτών

προβολή των σημαντικότερων στιγμών του αγώνα σε επανάληψη

βαθμολογίες από τις κορυφαίες διοργανώσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις

Όλα τα στατιστικά είναι στη διάθεση των συνδρομητών αναβαθμίζοντας την απόλαυση ενός αθλητικού γεγονότος.

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με το τεράστιο ενδιαφέρον των συνδρομητών μας για το EON Sports Mode κατά τη διάρκεια των μεγάλων αθλητικών γεγονότων του 2024. Το EON Sports Mode ενεργοποιήθηκε πάνω από 280.000 φορές εντός του 2024 από τους συνδρομητές μας. Αυτό αποδεικνύει το εντυπωσιακό επίπεδο δέσμευσης και την αυξανόμενη δημοτικότητα της πλατφόρμας EON και των μοναδικών χαρακτηριστικών της. Η υπηρεσία EON Sports Mode έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει στους λάτρεις των σπορ μια μοναδική, διαδραστική εμπειρία θέασης, παρέχοντας ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για διάφορα αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και άλλα», δήλωσε ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, CMO της Nova.

Όλοι οι συνδρομητές της EON μπορούν να παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία των αθλητικών αγώνων σε πραγματικό χρόνο γρήγορα και εύκολα με ένα μόνο κλικ στο κουμπί Στατιστικά (μπάλα ποδοσφαίρου).

Η λειτουργία EON Sports Mode δίνει τη δυνατότητα να γυρίσετε πίσω και να ξαναδείτε όλα τα γκολ και τα σημαντικά στιγμιότυπα, διασφαλίζοντας ότι οι θεατές δεν θα χάσουν ούτε μια στιγμή.

