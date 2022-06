Eνεργειακή κρίση: «Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στη στήριξη των πολιτών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε

Στη λήψη μέτρων που προσπαθούν να ανακόψουν την επιδείνωση των αριθμών που έχει επιφέρει η ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των αντιδράσεων της Δύσης, στρέφονται εθνικές κυβερνήσεις και Ε.Ε., με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ακολουθούνται ήδη από προτάσεις για επιπλέον μηχανισμούς ανάσχεσης της κρίσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ευρωπαϊκού think tank Bruegel, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στη στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Όπως προκύπτει, η χώρα μας έχει δαπανήσει μέχρι τώρα σε μέτρα στήριξης παραπάνω από το 3,5 % του ΑΕΠ με το κόστος να προσεγγίζει τα 40 δισ. ευρώ.

NEW📈How much have European governments spent so far to shield consumers from high energy prices? Antonio Ferrara and @GSgaravatti just updated our @Bruegel_org dataset to provide a clear overview of this (now macro-relevant) trendhttps://t.co/Mwnx2I5PDL pic.twitter.com/xXIJ1Vybsk