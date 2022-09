Πρόταση σε 4 άξονες της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση - «Ο Πούτιν θα αποτύχει»

Την πρόταση της Κομισιόν, η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι η εξής:

• Μειώστε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

• Ανώτατο όριο τιμής στο φυσικό αέριο της Ρωσίας

• Βοηθήστε τους ευάλωτους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με έσοδα από τον ενεργειακό τομέα

• Ενεργοποίηση υποστήριξης σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ρευστότητας που συνδέονται με την αστάθεια

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο για να κόψει τις προμήθειες και να χειραγωγήσει τις αγορές ενέργειας της Ευρώπης. Θα αποτύχει. Η Κομισιόν προετοιμάζει την πρότασή της προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να διαχειριστούν τις υψηλές τιμές στην ενέργειας».

The @EU_Commission proposal will aim to: • Reduce electricity demand (peaks) • Price cap on 🇷🇺 pipeline gas • Help vulnerable consumers & businesses with revenue from the energy sector • Enable support to electricity producers facing liquidity challenges linked to volatility

Putin is using energy as a weapon by cutting supply and manipulating our energy markets.



He will fail.



Europe will prevail.



The @EU_Commission is preparing proposals to help vulnerable households and businesses to cope with high energy prices.