Λονδίνο: Έμφαση σε AI, πράσινη μετάβαση, μακροζωία από επενδυτές με ελληνικό ενδιαφέρον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη νέα πλατφόρμα της με στρατηγική έμφαση σε τρεις δυναμικούς και ζωτικούς επενδυτικούς τομείς παρουσίασε στο Λονδίνο η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Brookstreet Equity Partners, που έχει ιδρυθεί από Έλληνες και διατηρεί έντονο ελληνικό στοιχείο και ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, η έμφαση δίνεται σε επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης ενεργειακής μετάβασης και της μακροζωίας.

Η γνωστή εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων δραστηριοποιείται διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, μέσα από επενδύσεις σε εταιρείες διαφόρων τομέων τις οποίες έχει αναβαθμίσει επιχειρησιακά, έχει μεγιστοποιήσει την αξία τους και τις έχει καθοδηγήσει σε αγορές του εξωτερικού.

Είναι εκ των 5.500 εταιρειών παγκοσμίως που έχει συνυπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI) των Ηνωμένων Εθνών.

Στο άνοιγμα που έχει ξεκινήσει στους τρεις προαναφερθέντες τομείς, η Brookstreet συνεργάζεται με κορυφαία ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης, της καθαρής ενέργειας και της υγείας, από κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Brookstreet δηλώνει ότι αναζητά ευκαιρίες επένδυσης σε εταιρείες του χώρου του λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS), ολοκληρωμένων λύσεων ΙΤ και κατοχυρώσιμων καινοτομιών. Στο συγκεκριμένο τομέα η εταιρεία συνεργάζεται μεταξύ άλλων με το Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Ως προς την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων η έμφαση δίνεται σε επιμέρους τομείς όπως τεχνολογίες αποθήκευσης και βέλτιστης χρήσης ενέργειας.

Στον τομέα της μακροζωίας η Brookstreet κοιτάζει τόσο το κομμάτι της μακροβιότητας όσο και της ευζωίας.



Πηγή: skai.gr

