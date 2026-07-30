Τέλος χρόνου για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 2.500 ευρώ

Λίγες ώρες απέμειναν για τους φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 λήγει αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου και οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://stegastiko.minedu.gov.gr/ ή το gov.gr, για να κάνουν ψηφιακά την αίτησή τους.



Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος

Το πρώτο πράγμα που θα «τσεκαριστεί» μετά την υποβολή της αίτησης είναι το οικογενειακό εισόδημα (το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ), κατόπιν το να μην είναι ο φοιτητής κάτοχος άλλου πτυχίου, το να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους -εκτός αν είναι πρωτοετής, επομένως δεν υπάγεται σε αυτή την κατηγορία- ενώ μοριοδοτείται και οποιοδήποτε κοινωνικό κριτήριο (σ.σ.: όπως για παράδειγμα αν είναι ορφανός).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος πραγματοποιείται στην ειδική εφαρμογή https://evaluation-stegastiko.minedu.gov.gr/

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά αναφορικά με τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και μόνον εφόσον αυτά εγκριθούν, αξιολογούνται και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.

Τα ποσά που χορηγούνται στους φοιτητές

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500 ευρώ.

Το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για όσους φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το ίδιο ποσό -δηλαδή 2.000 ευρώ- θα λάβουν και όσοι φοιτητές συγκατοικούν με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Υπό την προϋπόθεση βέβαια τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

Αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

Πότε και από ποιον καταβάλλεται το επίδομα

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προωθούνται στην οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων οι εκτυπωμένες αιτήσεις μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από τις οικείες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.