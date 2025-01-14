Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελληνικό δημόσιο: Άντλησε 4 δισ. ευρώ από το νέο 10ετές ομόλογο - Στο 3,6% η απόδοση

Η Αθήνα άντλησε το ποσό των 4 δισ. ευρώ από τη σημερινή έκδοση, ή το ήμισυ του ετήσιου στόχου δανεισμού, με την απόδοση να διαμορφώνεται κοντά στο 3,6%

UPDATE: 14:51
ομολογο

Το ποσό των 4 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη σημερινή έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, ήτοι το ήμισυ του ετήσιου στόχου δανεισμού που έχει θέσει ο ΟΔΔΗΧ.

Η απόδοση διαμορφώνεται κοντά στο 3,6%, δηλαδή στις 102 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.

Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τελικά τα 40 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 40,5 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον τίτλο του ελληνικού δημοσίου που εκδηλώθηκε από την αρχή αφού περίπου μία ώρα αφότου άνοιξε το βιβλίο προσφορών οι προσφορές υπερέβησαν τα 33 δισ. ευρώ.

Το ομόλογο ωριμάζει στις 15 Ιουνίου 2035.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να τρέξουν την έκδοση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ομόλογο ελληνικό δημόσιο ΟΔΔΗΧ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark