Το ποσό των 4 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη σημερινή έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, ήτοι το ήμισυ του ετήσιου στόχου δανεισμού που έχει θέσει ο ΟΔΔΗΧ.

Η απόδοση διαμορφώνεται κοντά στο 3,6%, δηλαδή στις 102 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.

Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τελικά τα 40 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 40,5 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον τίτλο του ελληνικού δημοσίου που εκδηλώθηκε από την αρχή αφού περίπου μία ώρα αφότου άνοιξε το βιβλίο προσφορών οι προσφορές υπερέβησαν τα 33 δισ. ευρώ.

Το ομόλογο ωριμάζει στις 15 Ιουνίου 2035.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να τρέξουν την έκδοση.

Πηγή: skai.gr

