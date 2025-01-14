Δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς διακίνησης του λαδιού, ξεκαθάρισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στον «Αταίριαστους» στον ΣΚΑΪ.

«Δεν έχω καταλάβει γιατί (προκλήθηκε αναστάτωση). Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν κυνηγάμε τέτοια πράγματα, δεν έχει αλλάξει κάτι στον τομέα της δωρεάν διάθεσης του λαδιού. Εμείς ασχολούμαστε με το εμπόριο, όχι με την δωρεάν διάθεση. Ειλικρινά, δεν έχουμε καταλάβει ποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δεν είπαμε τίποτα, δεν είδαμε καμία κυβερνητική ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε», είπε χαρακτηριστικά.

«Για την διακίνηση των αγαθών έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής και αφορά εμπόρους και εμπορικές συναλλαγές», επισήμανε.

Για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, ο κ. Πιτσιλής τόνισε πως «περιμένουμε την τελική έγκριση της ΕΕ για να πάμε στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, δηλαδή όλοι να εκδίδουν υποχρεωτικά με υποχρεωτική μορφή, είτε απευθυνόμενοι σε κάποιον ιδιωτικό πάροχο, είτε εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την δική μας δωρεάν εφαρμογή, η οποία σε λίγες μέρες θα μπορεί να λειτουργεί μέσω κινητού. Το MyData app, που θα το παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες».

Για τους φοροελέγχους είπε πως «ήταν μια πολύ καλή χρονιά στον τομέα αυτό. Επιτεύχθηκε ο στόχος του πλήθος των ελέγχων. Αλλάξαμε και φέτος το μίγμα και δώσαμε αρκετή έμφαση στις διαφορές POS και κινήσεων που βλέπαμε από τις ταμειακές. Άρα βγήκε μια σειρά ελέγχων ‘’πάρε βάλε’’. Έτοιμα στοιχεία. Η χρονιά που έρχεται θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση πληροφοριών και από το MyData και άλλες πηγές και το ψηφιακό δελτίο αποστολής που μπαίνει στη μάχη αυτή θα μας βοηθήσει σε έναν τομέα που πρέπει να κάνουμε περισσότερα, στη διακίνηση των αγαθών. Γενικά, όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούμε και τις διασταυρώσεις και τους αλγορίθμους και την τεχνητή νοημοσύνη».

Για τις απάτες τύπου καρουζέλ, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε πως «έχουμε μια εξειδικευμένη ομάδα με πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά στο κενό ΦΠΑ που αφορά τους εξαφανισμένους εμπόρους. Η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε στις 4 ώρες με το χαμηλότερο κενό στην Ευρώπη, μεταξύ 1 και 2%. Στον συνολικό ΦΠΑ είμαστε ακόμα ψηλά και έχει καλυφτεί πάνω από το 50% του κενού και στοχεύουμε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 5%».

Ακόμη, ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε πως στόχος για το 2025 είναι να υπάρχουν 72.000 φοροέλεγχοι, ενώ σημείωσε πως η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS έβγαλε στη φόρα κρυφά εισοδήματα.

