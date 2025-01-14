Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Στην πρώτη έκδοση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου για το 2025 προχωρά σήμερα, Τρίτη το ελληνικό δημόσιο.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να αντληθούν 3 δισ. ευρώ από τα 8 δισ. που αναμένεται να δανειστεί φέτος από τις αγορές το δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να τρέξουν την έκδοση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.