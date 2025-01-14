Λογαριασμός
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να αντληθούν 3 δισ. ευρώ από τα 8 δισ. που αναμένεται να δανειστεί φέτος από τις αγορές το δημόσιο

Βιβλίο προσφορών

Στην πρώτη έκδοση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου για το 2025 προχωρά σήμερα, Τρίτη το ελληνικό δημόσιο.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να αντληθούν 3 δισ. ευρώ από τα 8 δισ. που αναμένεται να δανειστεί φέτος από τις αγορές το δημόσιο. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να τρέξουν την έκδοση.

