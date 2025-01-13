Την πρώτη έξοδό του στις αγορές με 10ετές ομόλογο πρόκειται να πραγματοποιήσει εντός της εβδομάδας (πιθανότατα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου) το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Οργανσιμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η δημοπρασία ομολόγων (επανέκδοση) που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2025 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω της επικείμενης κοινοπρακτικής έκδοσης 10ετούς ομολόγου.

Υπενθυμίζεται, ότι η εκδοτική πολιτική για το 2025 αφορά:

Στην κάλυψη των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης των ελληνικών ομολόγων, ειδικά μετά και εξαιτίας της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων για τη διατήρηση μίας αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την ελληνική οικονομία, καθώς και για την εύρεση της «δίκαιης-εύλογης αξίας» του συνόλου των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

Στην περαιτέρω μείωση των περιθωρίων τόσο του κινδύνου ρευστότητας όσο και του πιστωτικού κινδύνου, από τα οποία θα προκύψει περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη βελτίωση της ρευστότητας και του όγκου συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Στη διατήρηση της συνολικής εγχώριας ρευστότητας χρήματος, που βαίνει μειούμενη λόγω και των ετήσιων δαπανών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (τόκοι και χρεολύσια) κυρίως προς αλλοδαπούς επενδυτές και δανειστές, του Ιδιωτικού και του Επίσημου Τομέα.

Στη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, με παράλληλη δημιουργία χώρου για εκδοτική δραστηριότητα, μέσω της αντικατάστασης βραχυχρόνιου χρέους με μεσομακροχρόνιο.

Στη σταδιακή μείωση αλλά ταυτόχρονα διατήρηση του ύψους των ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στην παροχή επιπλέον «ασφάλειας» προς τους οίκους αξιολόγησης για πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

