ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,8% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο

Μείωση 2,8% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2024 σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 8,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2023 με το 2022.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η μείωση του γενικού δείκτη εισαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική υποχώρηση που κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών στους κλάδους της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου (-9,7%) και της παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (-7,7%).
Σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2024, τον Νοέμβριο ο γενικός δείκτης παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,%, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023.
Όσον αφορά τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι πτώσης 10,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
