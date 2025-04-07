Για τον κίνδυνο ενός «αρνητικού σοκ ζήτησης» εξαιτίας των σαρωτικών δασμών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί, στο πλαίσιο συνέντευξής του στους Financial Times, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε σε δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα του εμπορικού πολέμου ο οποίος προμηνύεται παγκοσμίως, στον απόηχο των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ. «Μια αξιοσημείωτη αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη του αναμενόμενου αποδυνάμωση της (σ.σ. οικονομικής) δραστηριότητας, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό χαμηλότερα των στόχων μας», εξήγησε.

Ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι η ευρωζώνη, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το σοκ τη στιγμή κατά την οποία οι προοπτικές ανάπτυξης ήσαν ήδη αδύναμες και ο πληθωρισμός όδευε προς τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επόμενη απόφαση της ΕΚΤ επί του ύψους των επιτοκίων, η οποία συναρτάται με το ύψος του πληθωρισμού, αναμένεται τη 17η Απριλίου.

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι «οι δασμοί είναι ασφαλώς αντιπληθωριστικό μέτρο» για την ευρωζώνη. Τόνισε ότι τα προστατευτικά μέτρα των ΗΠΑ είναι «χειρότερα του αναμενομένου» και ότι δημιουργούν «ανεπανάληπτο βαθμό παγκόσμιας αβεβαιότητας (σ.σ. ως προς τη χάραξη) πολιτικής», που βαρύνει στην οικονομική δραστηριότητα.

Ερωτηθείς εάν η κατάσταση θα αιτιολογούσε μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, ο κ. Στουρνάρας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αν και παραμένει δυσχερής «η ακριβής πρόβλεψη των επιπτώσεων των δασμών», η επιβολή τους «θα μπορούσε να μειώσει από 0,5% ως 1,0%» την ανάπτυξη της ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την προηγουμένη εβδομάδα ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών 20% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για ευρωπαϊκά προϊόντα, με συνολικό μερίδιο πλησίον του 21% των εξαγωγών της ΕΕ το 2024. Η επιβολή ακόμη υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα ωθεί αναλυτές να προβλέπουν επαναπροσανατολισμό των κινεζικών εξαγωγών από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, εξέλιξη που θα μπορούσε να σημάνει ακόμη χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού.

Ενόψει των ανακοινώσεων Τραμπ περί δασμών την προηγουμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ είχε αναφερθεί στην πιθανότητα αναστολής του ρυθμού μείωσης των επιτοκίων, μετά την έκτη κατά σειρά μείωσή τους από τα μέσα του 2024 στο επίπεδο του 2,5%.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τον Μάρτιο ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,5% στο πλαίσιο αυτού του εμπορικού πολέμου "εξαιτίας των αντιποίνων της ΕΕ και μιας πιο αδύναμης ισοτιμίας του ευρώ".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.