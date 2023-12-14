Αυξάνονται και πληθύνονται τα «φέσια» του Δημοσίου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Κανείς δεν «κομίζει γλαύκας εις Αθήνας» ισχυριζόμενος ότι και το 2023 θα είναι μια (ακόμη) χρονιά που το Ελληνικό Δημόσιο θα αποτύχει (οικτρά) να φέρει σε πέρας την αποστολή της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την αγορά. Η διπλή κρίση – πανδημία και ενέργειας – έχει πάει πίσω χρονικά τον στόχο του μηδενισμού αλλά εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο όπου μήνα με το μήνα η κρατική μηχανή γεννά όλο και περισσότερα φέσια.



Τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο skai.gr και τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη δείχνουν ότι ο Οκτώβριος έκλεισε με χρέη σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ - 2,495 δισ ευρώ για την ακρίβεια – τα οποία παρουσιάζονται αυξημένα για τρίτο διαδοχικό μήνα. Επίσης πρόκειται για τη 2η μεγαλύτερη τιμή μέσα στο έτος.



Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στα 2,5 δισ. ευρώ πρέπει να προστεθούν και τα 775 εκατ. ευρώ των εκκρεμών επιστροφών φόρων. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει η ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ οι εκκρεμείς επιστροφές αυξάνονται 4 διαδοχικούς μήνες. Το άθροισμα των δύο μας δίνει 3,275 δισ. ευρώ , πολύτιμή ρευστότητα που στερείται αυτή τη στιγμή η αγορά.



Στο ΥΠΟΙΚ πάντως παραμένουν καθησυχαστικοί. Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2024 αναφέρεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έχουν αφενός έντονο εποχικό χαρακτήρα, αφετέρου ένα ποσό 989εκατ€ (που αφορά κυρίως τα νοσοκομεία) είναι προς συμψηφισμό με δαπάνες clawback και rebate κι επομένως οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σημαντικά λιγότερες , κοντά στα 2,3δισ. ευρώ.



Η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές παρατηρείται σε όλες τις υποκατηγορίες που εξετάζονται όμως ο μεγάλος ασθενής ήταν, είναι – κι αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά – θα είναι τα νοσοκομεία.

Τα χρέη τους τον Οκτώβριο έφτασαν τα 1,403 δισ. ευρώ ενώ η χρονιά ξεκίνησε στα 907εκατ€, μια αύξηση δηλαδή 496εκατ€. Στον προϋπολογισμό του 2024, η συζήτηση του οποίου άρχισε χθες στη Βουλή προβλέπεται ένα κονδύλι 400εκατ€ αποκλειστικά για την κάλυψη των νοσοκομειακών χρεών που όμως αν συνεχιστεί το...ίδιο βιολί δεν θα οδηγήσουν σε μείωση του συνόλου.



Ακολουθούν με 627εκατ. ευρώ οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης. Και τα ασφαλιστικά ταμεία αύξησαν το στοκ τους αφού ξεκίνησαν τη χρονιά με χρέη 505 εκατ. ευρώ. Περισσότερα από το 1/3 των χρεών – 261 εκατ. ευρώ - το έχει ο ΕΟΠΥΥ.



Το λιθαράκι του βάζουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που «γέννησαν» φέτος 67 εκατ. ευρώ νέα χρέη φτάνοντας στα 160 εκατ. ευρώ από 93 εκατ. ευρώ στο τέλος της περσινής χρονιάς.

Περίπου 208 εκατ. ευρώ οφειλών είναι το... μερτικό των νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης.

Όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως οι Βρυξέλλες έχουν εκφράσει τις δυσφορία τους με σειρά συστάσεων και εκ του σύνεγγυς και μέσω εκθέσεων. Η Κομισιόν έχει ζητήσει η πληρωμή των προμηθευτών του Δημοσίου να γίνεται εντός 60 ημερών. Έχει ζητήσει ακόμη να καταργηθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι πληρωμών όπως συμβαίνει με τα νοσοκομεία των οποίων τα χρέη αποπληρώνονται στο ακέραιο εφόσον οι ιδιώτες προμηθευτές τους παραιτηθούν από τα δικαιώματα τους σε τόκους, τυχόν αποζημιώσεις και φυσικά ένδικα μέσα.





