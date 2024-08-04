Έσφιξε ο κλοιός της εφορίας από την περασμένη Πέμπτη, 1η του μηνός, για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης σε όλη τη χώρα. Ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ουζερί, μπιραρίες, κ.ά., ήτοι όλα όσα καταστήματα σερβίρουν γεύματα ή σνακ σε τραπέζι, πρέπει από τη συγκεκριμένη ημερομηνία να έχουν τις νέες «έξυπνες» ταμειακές μηχανές. Ειδάλλως, θα υποστούν τη βάσανο των ελέγχων και τις κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Οι νέες μηχανές έχουν τη δυνατότητα να «διαβάζουν» και να ενημερώνουν αυτόματα την ΑΑΔΕ ακόμα και για τα «ανοιχτά τραπέζια» στο κατάστημα, δηλαδή για όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες. Κάθε επιμέρους παραγγελία θα καταχωρείται αμέσως στη φορολογική μνήμη της ταμειακής, αποκλείοντας έτσι τις διαγραφές του τζίρου. Καθώς, οι παλιοί μηχανισμοί δεν καταγράφουν τραπέζια και παραγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους «επιτήδειους» να ακυρώνουν δελτία παραγγελίας και να μην εκδίδουν αποδείξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, από την 1η Αυγούστου, ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερί, μπυραρίες και όσα καταστήματα σερβίρουν γεύματα ή σνακ ή φαγητό σε τραπέζι, θα πρέπει να λειτουργούν με τους νέου τύπου μηχανισμούς (ΦΗΜΑΣ ή ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου) ή, εναλλακτικά, να συνάψουν σύμβαση με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Με τους νέους φορολογικούς μηχανισμούς για τις επιχειρήσεις της εστίασης που δέχονται παραγγελίες, η απόδειξη εκτυπώνεται μόνο από ενσωματωμένο εκτυπωτή, καταγράφονται στη φορολογική μνήμη οι εκκρεμείς παραγγελίες («ανοικτά» τραπέζια) και οι εκκρεμείς προς έκδοση αποδείξεις, ενώ εκδίδεται «Z» εφόσον έχουν κλείσει όλα τα ανοικτά τραπέζια.

Στους υπόχρεους για τη χρήση των «έξυπνων» ταμειακών μηχανών περιλαμβάνονται οι εξής:

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου.

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, με παροχή σερβιρίσματος

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων, με παροχή σερβιρίσματος

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (fast food), με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης- κοσμική ταβέρνα.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό).

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία- σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις εστίασης που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που θεωρούνται τουριστικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

