Η ανάπτυξη της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και η γεφύρωση του ερευνητικού με τον επιχειρηματικό κόσμο αποτελούν βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και σε αυτό το πλαίσιο η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προχωράει την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού της πλατφόρμας «ELEVATE Greece» ώστε να καλύψει ολόκληρο το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν και θα παραμετροποιηθούν τα κατάλληλα υποσυστήματα τα οποία στο σύνολό τους συνθέτουν την πλατφόρμα του "Elevate Greece" με απώτερο στόχο την περαιτέρω, ισχυροποίηση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, στόχος είναι το "Elevate Greece" να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση του γενικότερου οράματός για τη σύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την έρευνα, τη βελτίωση της χώρας μας στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας και συνακόλουθα τη στήριξη της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σε ευρώ, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το υποέργο «Ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού» Α/Α 4 του Έργου «Μελέτη και μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης για το Ελληνικό Οικοσύστημα καινοτομίας Προώθηση και διεθνής προβολή του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων & του ευρύτερου Οικοσυστήματος Καινοτομίας Ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180517) της Δράσης 16621.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που τίθενται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 17η Σεπτεμβρίου 2024 και τοπική ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 19η Σεπτεμβρίου 2024 και τοπική ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στόχος της μετεξέλιξης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση και η ενδυνάμωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Σήμερα στην πλατφόρμα εμφανίζονται εγγεγραμμένες 867 Startups και στόχευση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι, η περαιτέρω αναβάθμισή της, προκειμένου να οργανωθεί ακόμα περισσότερο το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Να εξελιχθεί δηλαδή σε μια μόνιμη, σύγχρονη και ευέλικτη δομή, με σκοπό, εκτός από τη διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, την περαιτέρω δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, την παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών και την αποτελεσματική χρήση βάσης δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το Elevate Greece αποτελεί, ήδη, πόλο έλξης για επενδυτές, επιχειρηματικούς αγγέλους, κεφάλαια venture capital ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης όχι μόνο κεφαλαίων, αλλά και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Οπότε στόχος είναι, ο καλά οργανωμένος συντονισμός των μερών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, η σύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγόμενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας μέσα από την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, κινητοποίηση και η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

