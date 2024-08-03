Από μέτρια έως καλή αναμένεται να είναι η εφετινή παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα μας σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παραγωγή θα κυμανθεί μεταξύ 250-280.000 τόνων, όπως τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ), Μανώλης Γιαννούλης.

Όμως προκειμένου για να καταστεί αυτό δυνατό, θα πρέπει τα καιρικά φαινόμενα να είναι ήπια, να μην υπάρχουν έντονες θερμοκρασίες και αντίθετα να πέσουν κάποιες βροχές.

«Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι να υπάρξει μια ομαλή εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέχρι την περίοδο της συγκομιδής, η οποία είναι σε τέσσερις μήνες από σήμερα» τόνισε προσθέτοντας ότι «οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία προκαλούν μια ανησυχία στους παραγωγούς».

Αναφορικά με την τιμή παραγωγού, ο Πρόεδρος της ΕΔΟΕ επισημαίνει ότι ήδη καταγράφεται μια υποχώρηση. «Σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά, που βρεθήκαμε πριν από 3-4 μήνες, όπου η τιμή ήταν στα 9,5 ευρώ το κιλό, σήμερα έχουμε πέσει στα 7 ευρώ το κιλό στο εξαιρετικό παρθένο».

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις «η τιμή θα υποχωρεί όσο πλησιάζει η συγκομιδή, και εφόσον έχουμε επαρκή προσφορά» όμως όπως είπε «σίγουροι δεν είμαστε. Η παραγωγή θα παίξει σημαντικό ρόλο». Όπως και επίσης η ξηρασία. Και ο κ. Γιαννούλης εξηγεί: «Η ξηρασία έχει δύο συνέπειες, πρώτον θα χαθεί αναγκαστικά ένα κομμάτι του καρπού, γιατί το δένδρο θα προσπαθήσει να "προστατεύσει" τον εαυτό του και η δεύτερη είναι ότι η απόδοση του καρπού είναι μικρότερη, συγκρατητικά με όταν έχει πέσει βροχή».

Αποθέματα σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν, όχι μεγάλα, αλλά θα επαρκέσουν και με το παραπάνω έως την ερχόμενη συγκομιδή.

Αύξηση παραγωγής ελαιολάδου σε όλη τη Λεκάνη της Μεσογείου - Μείωση στην κατανάλωση

Ίδια είναι και η κατάσταση που διαφαίνεται και στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες στη Μεσόγειο. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην Ισπανία, η οποία έχει το 45% της παγκόσμιας παραγωγής, η φετινή συγκομιδή θα φτάσει έως 70% της υπερπαραγωγής της, δηλαδή του ανωτάτου επιπέδου στο οποίο δυνητικά μπορεί να φθάσει η ετήσια παραγωγή της.

Πάντως, αυτό που σημείωσε ο κ. Γιαννούλης είναι ότι ανεξαρτήτως της προσφοράς, οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει τα τελευταία δυο χρόνια, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών.

«Η μείωση στην κατανάλωση είναι δραματική. Αυτή τη στιγμή έχει συρρικνωθεί κατά 40% σε σχέση με πριν από δύο χρόνια όταν και ξεκίνησε το "ράλι" στις τιμές του ελαιολάδου» είπε.

Και αυτό έγινε μέσω δυο πρακτικών όπως είπε. «Η μία ήταν λιγότερη κατανάλωση ελαιολάδου από τον καταναλωτή και η δεύτερη σε κάποιες εφαρμογές, όπως τηγάνισμα, σαλάτα κ.α. χρησιμοποιούσαν είτε λιγότερο ελαιόλαδο είτε κάποιο σπορέλαιο λόγω της χαμηλής τιμής του».

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΕΔΟΕ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η «διόρθωση» στην αγορά θα έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Μόλις η συγκομιδή φτάσει στην κατανάλωση η πορεία που θα ακολουθηθεί θα είναι μια μείωση στην τιμή στο ράφι» σημείωσε προσθέτοντας ότι «κατά την άνοιξη αναμένουμε να επέλθει το σημείο ισορροπίας».

Και κατέληξε «το 2025 θα είναι μια χρονιά που θα καταναλωτές και παραγωγοί θα είναι ικανοποιημένοι».

