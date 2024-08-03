Ηλεκτρικό ρεύμα: Πως διαμορφώνονται τα οικιακά τιμολόγια για τον Αύγουστο μετά την επιδότηση

Χαμηλότερα από το επίπεδο του Ιουλίου διαμορφώνονται από αρκετούς παρόχους τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου μετά την αφαίρεση της επιδότησης που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, 7 από τα 16 τιμολόγια που ισχύουν αυτόν το μήνα είναι μειωμένα έως και 14 % σε σχέση με τον Ιούλιο, ένα παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο ενώ τα υπόλοιπα 8 είναι αυξημένα έως 28 %.

Οι κύριες αιτίες για τη συγκράτηση των τιμών του ρεύματος για τον Αύγουστο, παρά την άνοδο της τιμής χονδρικής, είναι ο ανταγωνισμός και οι εκπτώσεις των προμηθευτών, η κρατική επιδότηση και η σχετική ομαλοποίηση των τιμών χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

Η μέση τιμή χονδρικής τον Ιούλιο ήταν 135,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 98,89 ευρώ τον Ιούνιο. Όμως την τελευταία εβδομάδα του μήνα κυμάνθηκε μεταξύ 80 και 147 ευρώ ενώ το προηγούμενο διάστημα πλησίασε και τα 220 ευρώ και ενδοσυνεδριακά έκανε νέο ρεκόρ στα 850 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντας αβεβαιότητας για την εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα, που επηρεάζει άμεσα την ηλεκτροπαραγωγή είναι οι εξελίξεις στη Μ.Ανατολή.

Πολλοί πάροχοι, όπως η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής εφαρμόζουν μεγάλες εκπτώσεις στα “πράσινα” τιμολόγια απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις. Οι εκπτώσεις της ΔΕΗ επί της βασικής τιμής προμήθειας τον Αύγουστο είναι 53 %, τον Ιούλιο ήταν 31 % και τον Ιούνιο 38 %. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης από την αρχή του έτους, η αξία των εκπτώσεων υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση, προμηθευτές όπως η Protergia και η Ήρων κράτησαν “παγωμένα” τα τιμολόγια του Αυγούστου στο επίπεδο του Ιουλίου (έτσι με την εφαρμογή της κρατικής επιδότησης προκύπτουν μειώσεις) ενώ η Ελίν ανακοίνωσε μείωση της τιμής.

Η κρατική επιδότηση που χρηματοδοτείται από την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου προσδιορίστηκε σε 1,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα με σκοπό όπως ανακοινώθηκε να αποτραπεί η υπέρμετρη επιβάρυνση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, από την αύξηση των τιμών του ρεύματος, εξαιτίας της πρόσφατης δυσλειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που παρατηρήθηκε εντός του Ιουλίου.

