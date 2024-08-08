Σε συνομιλίες μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα η 49χρονη υπάλληλος του ΕΦΚΑ που κατηγορείται για δωροληψία ζητά από το θύμα εκβιασμού να καταβάλει την πρώτη συμφωνηθείσα δόση των χρημάτων, καθώς εγκρίθηκε το αίτημα για χορήγηση αναπηρικού επιδόματος, όπως είχαν συνεννοηθεί. Η 49χρονη τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, η υπόθεση ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου του 2023, όταν μία γυναίκα απευθύνθηκε στα στελέχη Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων καταγγέλλοντας ότι 49χρονη υπάλληλος του ΕΦΚΑ της ζήτησε 4.000 ευρώ για να μεσολαβήσει ώστε να χορηγηθεί αναπηρικό επίδομα στην ηλικιωμένη μητέρα της.

Τα «παζάρια» στην τιμή

Όταν το θύμα είπε ότι αδυνατεί να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, η υπάλληλος προχώρησε σε «ευκολίες», της πρότεινε να της δώσει 2.000 ευρώ αν εγκρινόταν το επίδομα αναπηρίας και άλλες 2.000 ευρώ με την καταβολή της πρώτης δόσης.

Στις συνομιλίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η 49χρονη κατηγορούμενη στέλνει μήνυμα στο θύμα με την έγκριση του αιτήματος για καταβολή του αναπηρικού επιδόματος και ζητά την πρώτη δόση των χρημάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα πιεστική με τους συναδέλφους της για να επιταχύνουν της διαδικασίες έγκρισης του αιτήματος για το αναπηρικό επίδομα. Τους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άντε ρε παιδιά, ενδιαφέρομαι για αυτήν την υπόθεση, προχωρήστε την ακόμα δεν έχει εγκριθεί».

Κάνουμε λόγο για φάμπρικα χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας;

Από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών διαπιστώθηκαν ύποπτες συνομιλίες της υπαλλήλου με άλλη συνάδελφό της στο ίδιο τμήμα (των Υγειονομικών επιτροπών) που λένε μεταξύ τους: «Βάλε τον τάδε στη συγκεκριμένη επιτροπή στην Πάτρα. Θα βάλουμε τον τάδε ειδικό Παθολόγο. Τι θα κάνουμε με την ειδική επιτροπή στην Τρίπολη».

Με βάση τις παραπάνω συνομιλίες ο εισαγγελέας παρήγγειλε ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα στα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας προς διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων στη συγκρότηση υγειονομικών επιτροπών από τη συγκεκριμένη υπάλληλο.

Ερευνάται, δηλαδή, αν υπάρχει φάμπρικα χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας από τις συγκεκριμένες υγειονομικές επιτροπές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.