Συνελήφθη υπάλληλος του ΕΦΚΑ για παράβαση καθήκοντος και δωροληψία

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του Ε.Φ.Κ.Α., απαίτησε 4.000 ευρώ, για υπόθεση καταβολής επιδόματος αναπηρίας

Δωροληψία

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθη υπάλληλος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται και ο σύζυγός της κατηγορούμενος για συνέργεια σε δωροληψία.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του Ε.Φ.Κ.Α., απαίτησε 4.000 ευρώ, προκειμένου να διεκπεραιωθεί υπόθεση καταβολής επιδόματος αναπηρίας, γεγονός που γνώριζε και ο σύζυγός της, ο οποίος επενέβαινε για την τελική διευθέτηση του ζητήματος.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόστηκαν και ειδικές ανακριτικές τεχνικές και προέκυψε η εμπλοκή της υπαλλήλου, η οποία για την παρέμβασή της και τη θετική έκβαση του αιτήματος, ζήτησε την καταβολή του χρηματικού ποσού σε δύο ισόποσες δόσεις.

Σε αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 7 Αυγούστου 2024, η κατηγορούμενη συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας, μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 61.850 ευρώ,
  • το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ,
  • κινητό τηλέφωνο,
  • usb stick και
  • ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

