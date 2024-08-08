ΕΦΚΑ: Άμεση αναστολή άσκησης καθηκόντων για υπάλληλο που κατηγορείται για δωροληψία

Την άμεση αναστολή άσκησης καθηκόντων και την παραπομπή στο πειθαρχικό για την υπάλληλο που κατηγορείται για δωροληψία αποφάσισε σήμερα η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το φαινόμενο διαφθοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το περιστατικό αυτό για το οποίο κατηγορείται η υπάλληλος, πέρα από τη σοβαρότητά του, αντιβαίνει στις αξίες της διαφάνειας, της ηθικής και της ακεραιότητας που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα μας.

Η Διοίκηση του Φορέα παραμένει προσηλωμένη στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοκρατικής αξιολόγησης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι θα ενισχυθούν και θα συνεχιστούν με αυστηρότητα, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ και να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον».

Υπενθυμίζεται ότι για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος συνελήφθη υπάλληλος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται και ο σύζυγός της κατηγορούμενος για συνέργεια σε δωροληψία.

Πηγή: skai.gr

