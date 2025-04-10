Πόσο σοφό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η σύμπλευση με την Κίνα απέναντι στις ΗΠΑ και στον εμπορικό πόλεμο ή... αναδιάρθρωση της αγοράς, όπως αποκαλείται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού; Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν θα έχει... καλό αποτελέσμα, ωστόσο οι Βρυξέλλες προχωρούν στο σχέδιό τους, ανεξάρτητα με τις όποιες συνέπειες μπορούν να προκύψουν από την επιλογή... στρατοπέδου.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα συμφώνησαν σήμερα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, να εξετάσουν τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών σε ότι αφορά στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να «χτυπήσουν» τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς μίλησε με τον υπουργό Εμπορίου της Κίνας Γουάνγκ Βεντάο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τον καθορισμό ελάχιστων τιμών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ. Ο Σέφκοβιτς έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τυχόν ελάχιστες τιμές θα πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες με τους δασμούς της ΕΕ.

Η ΕΕ αύξησε τους δασμούς στα κινεζικής κατασκευής EV σε έως και 45,3% τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο διατύπωσαν την ιδέα άρσης των δασμών μέσω πιθανών δεσμεύσεων για ελάχιστες τιμές, γνωστές ως αναλήψεις υποχρεώσεων τιμών για εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να συνεχίσει να διαπραγματεύεται μια εναλλακτική λύση έναντι των δασμών με την Κίνα, η οποία περιελάμβανε δασμούς 17% για οχήματα που κατασκευάζει η BYD, 18,8% για την Geely και 35,3% για τη SAIC, επιπλέον του τυπικού δασμού εισαγωγής αυτοκινήτων της ΕΕ 10%.

Πηγή: skai.gr

