Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Αντίδραση στην αναστολή των αμερικανικών δασμών με ισχυρή άνοδο

Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν σήμερα οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, αντιδρώντας θετικά στην αναστολή που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ των περισσότερων από τους δασμούς που επέβαλε σε δεκάδες χώρες, εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο δείκτης CAC 40 στο Χρηματιστήριο του Παρισιού έκλεισε με άνοδο 3,83%, ο δείκτης DAX, το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης με +4,53%, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ο δείκτης FTSE 100 με +3,04%, ενώ στο Μιλάνο ο δείκτης FTSE MIB με +4,73%.

Η καταβύθιση των χρηματιστηριακών αγορών μετατράπηκε σε ευφορία μετά τη θεαματική μεταστροφή του Τραμπ για τους δασμούς με την ανακοίνωση της αναστολής εφαρμογής τους για δεκάδες χώρες πλην της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

