Κομισιόν: Συνομιλίες ΕΕ και ΗΑΕ για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνομιλίες για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, όπως ανακοίνωσε η ΕΕ την Πέμπτη, εν μέσω της αναστάτωσης και της αβεβαιότητας που προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς. Από τότε, έχει αναδιπλωθεί σε κάποιους από αυτούς τους δασμούς.

«Σήμερα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μια φιλική τηλεφωνική συνομιλία με τον Υψηλότατο Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Νάγιαν, Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεων και στην εμβάθυνση της συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, το πράσινο υδρογόνο και τα κρίσιμα πρώτες ύλες, σύμφωνα με την ΕΕ.



Πηγή: skai.gr

