Στα χέρια του κράτους με διαδικασίες - εξπρές τα «ορφανά» ακίνητα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και με διαδικασίες εξπρές χιλιάδες «ορφανά» ακίνητα θα περάσουν, μέσα στο επόμενο διάστημα, σε κρατικά χέρια: Πρόκειται για ιδιοκτησίες, για τις οποίες ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμη βρεθεί ή δεν είναι σίγουρο ότι έχει αποδεχτεί την ιδιοκτησία. Πρόκειται για τις λεγόμενες σχολάζουσες κληρονομιές. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει σχέδιο βάσει του οποίου όλες αυτές οι περιουσίες θα αξιοποιηθούν από το ίδιο το Δημόσιο.

Κάθε σημείο της σχετικής διαδικασίας περιλαμβάνεται στο προωθούμενο νομοσχέδιο με τον τίτλο «Πλαίσιο για δωρεές προς το Δημόσιο, σχολάζουσες κληρονομιές, ιδρύματα και κοινωφελείς περιουσίες», που παρουσιάζεται από τον αρμόδιο Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη.

Τα «ορφανά» ακίνητα και το ξεκαθάρισμα από τεχνητή νοημοσύνη

Κεντρικό ρόλο στο όλο σχέδιο θα έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω της οποίας το Δημόσιο θα προχωρά στην αυτόματη αναζήτηση των κληρονόμων, με στόχο να εντοπίζονται άμεσα αν έκαναν αποδοχή ή αποποίηση περιουσίας και η κληρονομιά να περνάει στους πραγματικούς δικαιούχους ή, τελικά, στο Δημόσιο.

Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που η έρευνα αποκαλύπτει τρίτα πρόσωπα, τα οποία είτε έχουν καταπατήσει την περιουσία του θανόντα, επικαλούνται χρησικτησία ή διεκδικούν οι ίδιοι ακίνητα προσκομίζοντας χειρόγραφες διαθήκες, για τις οποίες περνάνε χρόνια ως ότου κριθεί η γνησιότητά τους στα δικαστήρια.

Βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να τις αναλάβει το Κράτος.

Εάν δεν βρεθούν κληρονόμοι οι οποίοι θα αποδεχθούν την κληρονομιά, το Δημόσιο αναγνωρίζεται ως «εξ αδιαθέτου» κληρονόμος της.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί όμως να χρειαστεί να περάσουν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί και αναγνωριστεί το κληρονομικό δικαίωμα στο Δημόσιο.

Δεδομένων λοιπόν των συνθηκών το Κράτος αποφάσισε να βάλει μπροστά σχέδιο για την εκκαθάριση περίπου 7.000 ακινήτων που προέρχονται από σχολάζουσες («ορφανές)» κληρονομιές.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό επιστρατεύεται η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό «ξεχασμένων» κληρονομιών και μειώνεται από τα 4 χρόνια στους 6-12 μήνες ο χρόνος που απαιτείται για την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών.

Το υπουργείο εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει και την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων για την αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος. Θεωρείται δηλαδή πως η με διαδικασίες εξπρές αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επί των σχολαζουσών κληρονομιών και η ταχεία εκκαθάριση τους, μπορεί να συμβάλλει ώστε ευάλωτα νοικοκυριά να εξασφαλίσουν στέγη έναντι χαμηλού τιμήματος στο πλαίσιο της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Με το ίδιο νομοσχέδιο θα δοθεί και έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, που η αξία τους διαμορφώνεται σε 1,12 δισ. ευρώ.

Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές

Για την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομικών το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

1. Το Δημόσιο, μέσω του Μητρώου Πολιτών, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που θα μπορούσαν να κληρονομήσουν (όπως συμβαίνει με τη διακοπή σύνταξης). Η γραμματεία δημόσιας περιουσίας θα ενημερώνεται αυτόματα για αποποιήσεις μέσω διαλειτουργικότητας με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

2. Άμεση διαπίστωση της αξίας της περιουσίας από πιστοποιημένους εκτιμητές του σχετικού μητρώου που διατηρεί το ελληνικό δημόσιο (είτε εταιρείες, είτε φυσικά πρόσωπα) πριν τον ορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς και εκκαθαριστή.

3. Επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ανάλογα με την αξία του ενεργητικού. Συγκεκριμένα για αξία περιουσίας:

μέχρι 20.000 θα αναλαμβάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις με συνδρομή εταιρείας

Από 20.000 έως 1.000.000 ευρώ αναλαμβάνουν δικηγόροι, λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ αναλαμβάνουν οι ελεγκτικές εταιρείες

4. Αξιοποίηση των ακινήτων που καταλείπονται μετά την εκκαθάριση για τη στεγαστική πολιτική του κράτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.