Η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για την απόκτηση πολυτελών κατοικιών, καθώς η ζήτηση από ξένους επενδυτές αυξάνεται συνεχώς.

Όπως εκτιμά η κ. Κορίνα Σαΐα, γενική διευθύντρια της Premier Realty Greece, η χώρα κατατάσσεται στις δέκα πρώτες παγκοσμίως στις προβλεπόμενες καθαρές εισροές σε αριθμό εκατομμυριούχων για το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Net World Wealth. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, ακολουθούμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ η Ελλάδα εξασφαλίζει την όγδοη θέση. Τα οικιστικά ακίνητα κυριαρχούν στην αγορά, με τον προβλεπόμενο όγκο να φτάνει το 1,34 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, βάσει στοιχείων της Statista. Ο παράγοντας που ενισχύει την ελκυστικότητα της Ελλάδας είναι οι ανταγωνιστικές τιμές της σε σύγκριση με άλλες πολυτελείς αγορές, όπως η γαλλική και η ιταλική Ριβιέρα.

Αναδυόμενες περιοχές για επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Μύκονος και η Κρήτη παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί για την αγορά πολυτελών κατοικιών, ωστόσο νέες περιοχές έρχονται στο προσκήνιο και κερδίζουν το ενδιαφέρον επενδυτών. Η Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, προσελκύει πλέον αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της προσιτής τιμής των ακινήτων, της φυσικής ομορφιάς της και της εύκολης προσβασιμότητάς της, σε σύγκριση με πιο γνωστά νησιά. Αντίστοιχα, η Λευκάδα αποτελεί έναν από τους νέους επενδυτικούς προορισμούς, καθώς είναι ένα από τα λίγα ελληνικά νησιά που είναι προσβάσιμα με αυτοκίνητο, χωρίς την ανάγκη ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ως ανερχόμενο τουριστικό hotspot, παρουσιάζει ισχυρές δυνατότητες κεφαλαιακής ανατίμησης και μακροπρόθεσμης επενδυτικής απόδοσης.

Γιατί επενδύουν στην ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων

Όπως εκτιμά η κ. Σαΐα, οι αποδόσεις ενοικίων σε πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, καθώς βίλες και διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε τουριστικές περιοχές επιτυγχάνουν υψηλές τιμές μίσθωσης. Επιπλέον, η Ελλάδα συνδυάζει μοναδικές τοποθεσίες, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Η ελληνική κυβέρνηση, προσθέτει, έχει υιοθετήσει πολιτικές που ευνοούν τις επενδύσεις, προσφέροντας φορολογικά κίνητρα σε όσους επιλέγουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στην αγορά ακινήτων. Παράλληλα, οι τιμές των πολυτελών ακινήτων σημειώνουν σταθερή άνοδο. Ορισμένες προνομιούχες περιοχές καταγράφουν ετήσιες αυξήσεις που ξεπερνούν το 10%, ενώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα η αύξηση έφτασε το 8% το 2024.

Τι αναζητούν οι αγοραστές πολυτελών κατοικιών

Οι αγοραστές πολυτελών ακινήτων έχουν υψηλές απαιτήσεις και αναζητούν κατοικίες που συνδυάζουν αποκλειστικότητα, ιδιωτικότητα και εγγύτητα σε κορυφαίες υπηρεσίες, όπως σχολεία, νοσοκομεία και μαρίνες. Οι βιώσιμες κατασκευές και τα φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά αποτελούν πλέον προτεραιότητα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η υψηλή ασφάλεια, ο μοναδικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η χρήση υλικών κορυφαίας ποιότητας.

Το μέλλον της ελληνικής αγοράς πολυτελών ακινήτων

Η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες απαιτήσεις, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την τεχνολογική καινοτομία. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πλέον οικολογικά υλικά, όπως τσιμέντο με αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα, πέτρα τοπικής προέλευσης και ανακυκλωμένο ξύλο. Παράλληλα, η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών μεταφορών επηρεάζει τον σχεδιασμό των κατοικιών, με την προσθήκη ιδιωτικών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών για υδρογονοκίνητα σκάφη.

Με τις θετικές προοπτικές της αγοράς, τη διαρκή ζήτηση και τα κυβερνητικά κίνητρα, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για την απόκτηση πολυτελών ακινήτων. Η συνδυασμένη προσφορά επενδυτικών ευκαιριών και υψηλής ποιότητας διαβίωσης καθιστά τη χώρα μια από τις πλέον ελκυστικές επιλογές διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.