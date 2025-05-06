Ebury: Η ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών ανακουφίζει το δολάριο

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αγορές φαίνεται να επιλέγουν μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση όσον αφορά το θέμα των δασμών, ποντάροντας στο ότι η κατάσταση θα επιλυθεί χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για την αμερικανική οικονομία. Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν ανακάμψει στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Αν και το δολάριο δεν έχει ανακάμψει πλήρως, το ράλι των μετοχών βοηθά στη σταθεροποίησή του και το αποτρέπει από περαιτέρω πτώση, τουλάχιστον έναντι των κύριων νομισμάτων (G10). Αντίθετα, τα ασιατικά νομίσματα ενισχύθηκαν έντονα, εν μέσω ενδείξεων αποκλιμάκωσης στις εμπορικές συζητήσεις ΗΠΑ–Κίνας. Η εκτίμηση ότι οι δασμοί μπορούν μόνο να μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα, σε συνδυασμό με την απουσία σοβαρών ενδείξεων επιδείνωσης στα «σκληρά» μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, στηρίζουν ένα ευρύτερο ράλι στα risk assets— με εξαίρεση το δολάριο.

Ελλείψει σημαντικών μακροοικονομικών ειδήσεων από τις ΗΠΑ, η πορεία των νομισμάτων αυτή τη βδομάδα θα καθοριστεί από τις εξελίξεις γύρω από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις αλλά και οι συνεδριάσεις δύο κεντρικών τραπεζών — της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη και της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη (Bank of England) — . Η Fed αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να τα μειώσει εκ νέου κατά 25 μονάδες βάσης. Όπως πάντα, τυχόν ανακοινώσεις θα είναι καθοριστικές— ιδίως στην περίπτωση της Fed, δεδομένης της πολιτικής πίεσης που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ για μειώσεις επιτοκίων.

Στερλίνα

Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η ήπια ρητορική της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής θα ευθυγραμμιστεί με τις προσδοκίες της αγοράς, η οποία προεξοφλεί συνολικές μειώσεις ύψους 100 μ.β. έως το τέλος του 2025 και τελικό επιτόκιο κοντά στο 3%. Η στερλίνα υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα το τελευταίο διάστημα, και θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ένδειξη από την κεντρική τράπεζα ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει υπερβολικά τις μειώσεις θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για υπεραπόδοση του νομίσματος. Επιπλέον, η χαμηλή έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου στους δασμούς των ΗΠΑ και η ενίσχυση των δεσμών με την ΕΕ συνιστούν θετικούς παράγοντες, που κατά την άποψή μας δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ευρώ

Τα στοιχεία της Ευρωζώνης για την ανάπτυξη του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου και τον πληθωρισμό του Απριλίου, που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, ξεπέρασαν τις προσδοκίες, περιπλέκοντας το αφήγημα ότι ο αποπληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών δημιουργεί χώρο για σημαντικές νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η αγορά προεξοφλεί τελικό επιτόκιο στο 1,5%, υπόθεση που συνεπάγεται έντονη περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος σήμερα παραμένει κοντά στο 3%. Με την ανεργία στην Ευρωζώνη σταθερά σε ιστορικά χαμηλά, τον πληθωρισμό των υπηρεσιών να διατηρείται επίμονα σε υψηλά επίπεδα και το ενδεχόμενο μεγάλης δημοσιονομικής τόνωσης στη Γερμανία, το σενάριο αυτό ίσως είναι δύσκολο να επαληθευθεί.

Δολάριο

Τα «σκληρά» οικονομικά δεδομένα στις ΗΠΑ συνεχίζουν να εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τις έρευνες. Οι έρευνες για την απασχόληση στις ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν μόλις μία εβδομάδα μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης» και ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλήρως τις επιπτώσεις αυτής. Παρόλα αυτά, παρέμειναν θετικές, καταγράφοντας συνεχιζόμενη — έστω και μέτρια — δημιουργία θέσεων εργασίας και σταθερό ποσοστό ανεργίας λίγο πάνω από το 4%. Από την άλλη πλευρά, ο πιο πρόσφατος αλλά και πιο ευμετάβλητος αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας έδειξε αύξηση, αν και εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως το ΑΕΠ, επηρεάζονται από τις μαζικές προαγορές με στόχο την αποφυγή των δασμών, και έτσι η συνολική εικόνα παραμένει ασαφής.

Οι ανακοινώσεις της Fed αυτή την εβδομάδα σχετικά με την άνοδο των πληθωριστικών προσδοκιών και τη μείωση της εμπιστοσύνης θα είναι κρίσιμη, καθώς οποιοσδήποτε επιθετικός τόνος θα εκληφθεί ως αντίσταση στις πιέσεις του προέδρου Τραμπ προς τον πρόεδρο Πάουελ.



Πηγή: skai.gr

