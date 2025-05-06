Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από την πλευρά χιλιάδων φορολογικών, με τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν – με καθυστέρηση εντός του 2024 – από μισθούς, συντάξεις, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις μετά από δικαστικές αποφάσεις ή εκπρόθεσμες καταβολές.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και ο φόρος που θα προκύψει από την τροποποιημένη δήλωση πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026, με δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση έως και 48 δόσεις για συνταξιούχους, εφόσον προηγηθεί αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Οι φορολογικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τροποποιητική δήλωση αφορά εισοδήματα παλαιότερων ετών, τα οποία καταβλήθηκαν καθυστερημένα μέσα στο 2024.

Δηλαδή ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα και τους συντελεστές που ίσχυαν στο έτος που δημιουργήθηκε το δικαίωμα είσπραξης.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο φορολογούμενος εισέρχεται με τους προσωπικούς των κωδικών στο Taxis, επιλέγει «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων» και στη συνέχεια μεταβαίνει στο πεδίο «Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών – Προεκκαθάρισης Φόρου Υπόχρεου». Εκεί, επιλέγει την «Τροποποιητική Δήλωση» και κατόπιν «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Τα ποσά των αναδρομικών παρουσιάζονται προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης. Εάν αλλάξει σε άλλα πεδία της δήλωσης, πρέπει να γίνει ξεχωριστή τροποποίηση για το συγκεκριμένο έτος.

Τα αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων ή αποζημιώσεων δηλώνονται με βάση τον χρόνο που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλαβε το 2024 ποσό που αφορά το έτος 2022, θα πρέπει να λάβει έτος υποβολής το 2023 και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. στη βεβαίωση αποδοχών ή τεκμηριώνονται με ΑΠΔ, παλαιότερες βεβαιώσεις, στοιχεία από τον εργοδότη ή ακόμα και δικαστικές αποφάσεις.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο ή τόκους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση σε εκπρόθεσμη αποστολή στοιχείων από τον εργοδότη ή τον φορέα, ή όταν η οφειλή που προκύπτει δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ, δεν επιβάλλεται καμία επιβάρυνση, ακόμη κι αν η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα. Ως εμπρόθεσμες θεωρούνται και οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός του έτους της σχετικής βεβαίωσης, ακόμη κι αν είναι καθυστερημένη.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή, οι φορολογικοί δεν μπορούν να υποβάλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη από το 2019 και μετά, να υποβάλουν έντυπα Ε2 και Ε3 όταν απαιτούνται, να ανακτούν εκκαθαριστικά και να βλέπουν τις προεκλογικές φόρους για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στη διάθεσή τους βρίσκονται προσυμπληρωμένα έντυπα, συγκεντρωτικά στοιχεία από το myDATA και αναλυτική εικόνα των εισοδημάτων και των κρατήσεων κάθε χρήσης.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024 λήγει στις 15 Ιουλίου, με εξαίρεση όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση έως τις 31 Ιουλίου.

