Αυξημένη κατά 9% η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο 2025 στο «Ελ.Βενιζέλος»

Αυξημένη κατά 9% καταγράφεται η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) τον μήνα Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καθώς ανήλθε σε 2,71 εκατ. έναντι 2,48 εκατ. επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 κατά 6,6% και 10,0% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 8,52 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,6%.

Η επιβατική κίνηση τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση κατά 4,1% και 13,3% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 73.151, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,5% σε σχέση με το 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν μικρή άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 13,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: skai.gr

